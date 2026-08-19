Escándalo en el segundo juicio de Diego Maradona: “adulteraron una prueba” y peligra su continuidad

El letrado explicó que el problema estaría relacionado con un informe médico fechado en junio de 2015. De acuerdo con su relato, el documento figuraba a nombre de Diego Armando Maradona, aunque los estudios que contenía corresponderían a Don Diego.

“Lo que se cuestiona es un informe de junio de 2015 con el que se habrían basado, que está a nombre de Diego Armando Maradona. Lo que cambia es el número de afiliado de la prepaga”, detalló Mario Baudry.

El dato que despertó mayor preocupación está relacionado con las edades y las circunstancias de cada uno. Don Diego había fallecido a los 87 años en esa misma fecha, mientras que Maradona tenía 54 años. Además, según remarcó el abogado, el exfutbolista se encontraba en Dubai cuando se realizó el examen.

De esta manera, la documentación quedó bajo cuestionamiento y se abrió un nuevo interrogante sobre el material que fue tenido en cuenta durante el proceso. La situación tomó especial relevancia porque esos estudios habrían formado parte de los elementos considerados por la Junta Médica para alcanzar sus conclusiones.

¿Puede caerse el segundo juicio por la muerte de Maradona?

Ante la posibilidad de que esta irregularidad tenga consecuencias sobre el proceso judicial, Baudry también se refirió a la responsabilidad de la prepaga, la empresa que habría entregado la documentación a la fiscalía.

“A esta altura, después de seis años, no creo que haya impericia cuando la prepaga entrega documentación a la fiscalía. Impericia seguramente no”, sostuvo el abogado, dejando entrever que considera difícil atribuir lo ocurrido únicamente a un error.

En ese sentido, Mario Baudry planteó que el episodio podría generar distintas estrategias dentro del ámbito judicial y cuestionó que se intente utilizar la situación para afectar el desarrollo del juicio. “Obviamente acá todos van a buscar la chicana para tratar de denudar el juicio. Porque van a una condena seguro”, expresó.

Sin embargo, el abogado también puso límites a la posibilidad de que la irregularidad pueda provocar, por sí sola, la anulación de todo el procedimiento. Según explicó, no considera que una única foja alcance necesariamente para dejar sin efecto el proceso completo.

“Por una foja, no van a anular todo un procedimiento que se hizo por esto, cuando el que pide la nulidad es el que la generó”, manifestó.

A pesar de esa consideración, Baudry volvió a insistir sobre la gravedad que atribuye al episodio y sostuvo que la utilización de una documentación que no correspondería a Diego Maradona pudo haber generado un error entre quienes debían analizar las pruebas.

“Va a ser un escándalo porque adulteraron una prueba a los efectos de generar un error en los peritos y los jueces”, exclamó.

Asimismo, desde Intrusos (América TV) se hicieron eco de la escandalosa novedad, por la que el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a quedar envuelto en una fuerte controversia. La aparición de estos estudios médicos, que según lo denunciado corresponderían a Don Diego, suma un nuevo capítulo al expediente y genera interrogantes sobre el alcance que podría tener esta irregularidad dentro del proceso judicial.