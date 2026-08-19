Prime Video reveló el tráiler oficial de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca

Betty La Fea: Más Fea Que Nunca es producida por RCN Estudios, protagonizada por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos "Pity" Camacho, Diego Cadavid, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic. Esta temporada es dirigida por Juan Carlos Mazo, producida por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, y escrita por César Augusto Betancur "Pucheros", Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.
Tráiler oficial de Betty La Fea en Prime Video