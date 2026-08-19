Prime Video reveló el tráiler oficial de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca

Con Bogotá como telón de fondo, un guiño a la ciudad donde todo comenzó, este nuevo capítulo confirma lo que los fans venían presintiendo: esta es una Betty como nunca la habíamos visto. Desde nuevos escenarios y el regreso de Sofía para reunir a El Cuartel de las Feas al completo por primera vez desde la telenovela original, el tráiler promete una temporada llena de nostalgia, humor y giros inesperados.