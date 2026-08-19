En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Prime Video
Yo soy Betty, la fea
SERIES

Prime Video reveló el tráiler oficial de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca

Tras el esperado regreso de El Francés, Betty está de vuelta con el primer vistazo completo a la nueva temporada de la serie en Prime Video.

Banner Seguinos en google DESK
Prime Video reveló el tráiler oficial de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca. (Foto: Archivo)

Prime Video reveló el tráiler oficial de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca. (Foto: Archivo)

Prime Video reveló hoy el tráiler oficial y el arte principal de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca, ofreciendo el primer vistazo completo de la tercera temporada que se estrena el 28 de agosto, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Leé también Prime Video estrena "Barreda", su nueva película original: mirá el primer tráiler
Prime Video estrena Barreda, su nueva película original: mirá el primer tráiler. (Foto: Gentileza Prensa)

Con Bogotá como telón de fondo, un guiño a la ciudad donde todo comenzó, este nuevo capítulo confirma lo que los fans venían presintiendo: esta es una Betty como nunca la habíamos visto. Desde nuevos escenarios y el regreso de Sofía para reunir a El Cuartel de las Feas al completo por primera vez desde la telenovela original, el tráiler promete una temporada llena de nostalgia, humor y giros inesperados.

Junto al regreso de El Francés, Prime Video también reveló el regreso de Román, una figura clave de la historia original que aparece en pantalla por primera vez, insinuando nuevas dinámicas románticas que prometen mantener a los fans en vilo mientras Betty enfrenta un capítulo profundamente personal: nuevas decisiones, viejas llamas que resurgen y un futuro por reescribir tanto en Ecomoda como en su propia vida.

(Foto: Gentileza Prensa)

(Foto: Gentileza Prensa)

Con el tráiler y el arte principal ya disponibles, Betty está oficialmente de vuelta, y la cuenta regresiva hacia el 28 de agosto comienza.

Betty La Fea: Más Fea Que Nunca es producida por RCN Estudios, protagonizada por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos "Pity" Camacho, Diego Cadavid, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic. Esta temporada es dirigida por Juan Carlos Mazo, producida por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, y escrita por César Augusto Betancur "Pucheros", Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

Tráiler oficial de Betty La Fea en Prime Video

En pocas palabras

  • Prime Video estrena la tercera temporada de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca el 28 de agosto.
  • El tráiler oficial muestra el regreso de personajes clave como El Francés y Román.
  • La nueva temporada promete nostalgia, humor y giros personales para Betty, con Bogotá como escenario.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Prime Video Yo soy Betty, la fea Serie
Notas relacionadas
Prime Video anunció su nueva serie "Catedrales", basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro
Ester Expósito brilla en Prime Video con el estreno de la película Enfrentados: Marfil
Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar