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La tajante afirmación de Fátima Florez sobre la interna entre Marcelo Polino y Lali Espósito: "Es una..."

En una nota con Intrusos, Fátima Florez se pronunció sin vueltas sobre el conflicto entre Lali Espósito y Marcelo Polino.

19 ago 2026, 16:00
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La tajante afirmación de Fátima Florez la interna entre Marcelo Polino y Lali Espósito: Me parece una...

La tajante afirmación de Fátima Florez la interna entre Marcelo Polino y Lali Espósito: "Me parece una..."

La tajante afirmación de Fátima Florez la interna entre Marcelo Polino y Lali Espósito: Me parece una...

La tajante afirmación de Fátima Florez la interna entre Marcelo Polino y Lali Espósito: "Me parece una..."

A partir de la serie de Moria Casán se generó una polémica entre Marcelo Polino y Lali Espósito, que derivó en fuertes cruces mediáticos. Consultada por el tema en Intrusos (América TV), Fátima Florez fue abordada por el cronista Ale Guatti para saber qué opinaba, ya que Polino es amigo suyo.

"No sé si fue a raíz de lo de Moria o es algo que venía de antes. No estoy muy al tanto porque no he hablado con Polino de ese tema. Creo que es un tema de ellos", contestó Fátima, marcando distancia del conflicto.

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El notero insistió y recordó que Lali había acusado a Polino de "mala leche" y que muchos especulaban con que la interna pasaba por el lado político, ya que el periodista trabaja y es amigo de la actriz. Ante esa versión, Fátima fue tajante: "Es amigo mío, pero esto nada tiene que ver con cuestiones políticas. Me encanta Lali. En su momento hice tiktoks de Lali y ella tuvo la generosidad, y el don de gente, de ponerme un comentario. Yo tengo la mejor".

Por último, descartó cualquier lectura vinculada a la grieta política y elogió a la cantante: "No creo que esto tenga que ver con la grieta política. Estoy segura que Marcelo la debe admirar. Yo la admiro y me parece una artista increíble".

¿Qué dijo Lali Espósito tras los dardos que le dedicó Marcelo Polino?

Marcelo Polino generó revuelo al contar en La Mañana con Moria (El Trece) que, durante la grabación del último capítulo de la biopic de Moria Casán, Lali Espósito fue la única de la "mesa chica" de la conductora que eligió no compartir el espacio con el resto de los invitados antes de filmar, y vinculó ese gesto a la "pica" que la cantante tendría con él.

Molesta por la versión, Lali le escribió directamente a Ángel de Brito para desmentirla en LAM (América TV): aseguró que es falso que haya estado sola en otro lugar, que hay pruebas (horarios de grabación y fotos) que lo confirman, y calificó lo dicho por Polino como "una gran maldad" y una mentira de "mala leche", aunque aclaró que el tema no le afecta mayormente.

En el estudio de LAM especularon que la interna tendría un trasfondo político, por la cercanía de Polino con Fátima Florez y Javier Milei, algo que la propia Lali también dejó entrever en su mensaje.

     

 

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