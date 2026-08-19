La tajante afirmación de Fátima Florez sobre la interna entre Marcelo Polino y Lali Espósito: "Es una..."

¿Qué dijo Lali Espósito tras los dardos que le dedicó Marcelo Polino?

Marcelo Polino generó revuelo al contar en La Mañana con Moria (El Trece) que, durante la grabación del último capítulo de la biopic de Moria Casán, Lali Espósito fue la única de la "mesa chica" de la conductora que eligió no compartir el espacio con el resto de los invitados antes de filmar, y vinculó ese gesto a la "pica" que la cantante tendría con él.

Molesta por la versión, Lali le escribió directamente a Ángel de Brito para desmentirla en LAM (América TV): aseguró que es falso que haya estado sola en otro lugar, que hay pruebas (horarios de grabación y fotos) que lo confirman, y calificó lo dicho por Polino como "una gran maldad" y una mentira de "mala leche", aunque aclaró que el tema no le afecta mayormente.

En el estudio de LAM especularon que la interna tendría un trasfondo político, por la cercanía de Polino con Fátima Florez y Javier Milei, algo que la propia Lali también dejó entrever en su mensaje.