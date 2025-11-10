El estremecedor video de la caída de Matilda, la estudiante que murió tras desplomarse de un balcón

La muerte de Matilda López Sanzetenea, una joven estudiante de 18 años que cayó desde el segundo piso de una residencia en el barrio porteño de Almagro, continúa bajo una investigación que apunta a un posible femicidio.
La investigación por la muerte de Matilda López Sanzetenea avanza con la detención de su novio, quien presentaba lesiones compatibles con un forcejeo. Imágenes sensibles.
photoEl estremecedor video de la caída de la estudiante que murió en Almagro, caso por el que investigan a su novio
La muerte de Matilda López Sanzetenea, una joven estudiante de 18 años que cayó desde el segundo piso de una residencia en el barrio porteño de Almagro, continúa bajo una investigación que apunta a un posible femicidio.
Un video de una cámara de seguridad, junto con lesiones halladas en el cuerpo de su novio, son hoy elementos centrales en la causa, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo del juez Manuel de Campos.
El hecho ocurrió el sábado 1° de noviembre, en un edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 4200, donde la joven vivía como estudiante. Según el parte policial y las fuentes judiciales consultadas, Matilda cayó al vacío desde una ventana del segundo piso. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y la trasladó con vida al Hospital Argerich, donde permaneció internada en grave estado durante casi dos días. Finalmente, murió en la madrugada del lunes debido a politraumatismos severos en cráneo y cuerpo.
La fiscalía y el juzgado cuentan con un registro audiovisualde cámaras de seguridad que muestran el momento en el que la joven cae hacia el sector interior del pulmón del edificio. Las imágenes fueron incorporadas como prueba y están siendo analizadas cuadro a cuadro por peritos criminalísticos.
El video no permite aún determinar de manera concluyente si Matilda cayó, se arrojó o fue empujada, pero la Justicia considera que la secuencia se produjo en un contexto de conflicto. La existencia de un forcejeo previo es una de las hipótesis que se buscan confirmar o descartar a través de los estudios complementarios solicitados.
En el lugar se encontraba Nahuel Castillo C., de 18 años, identificado como la pareja de la joven. Cuando fue entrevistado por la Policía de la Ciudad, los agentes notaron que tenía marcas visibles en la espalda, similares a arañazos frescos. Según consta en el acta, esos signos son compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima.
A raíz de esto, el joven fue detenido de manera preventiva, bajo la carátula provisoria de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscalía solicitará que permanezca alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza mientras avanza la investigación.