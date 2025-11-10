En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Caída
Almagro
Investigación

El estremecedor video de la caída de Matilda, la estudiante que murió tras desplomarse de un balcón

La investigación por la muerte de Matilda López Sanzetenea avanza con la detención de su novio, quien presentaba lesiones compatibles con un forcejeo. Imágenes sensibles.

photoEl estremecedor video de la caída de la estudiante que murió en Almagro

photoEl estremecedor video de la caída de la estudiante que murió en Almagro, caso por el que investigan a su novio

La muerte de Matilda López Sanzetenea, una joven estudiante de 18 años que cayó desde el segundo piso de una residencia en el barrio porteño de Almagro, continúa bajo una investigación que apunta a un posible femicidio.

Leé también Cambio total en Boca: la drástica decisión de Úbeda en la previa del duelo ante Estudiantes
Claudio Úbeda

Un video de una cámara de seguridad, junto con lesiones halladas en el cuerpo de su novio, son hoy elementos centrales en la causa, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo del juez Manuel de Campos.

Embed

El hecho ocurrió el sábado 1° de noviembre, en un edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 4200, donde la joven vivía como estudiante. Según el parte policial y las fuentes judiciales consultadas, Matilda cayó al vacío desde una ventana del segundo piso. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y la trasladó con vida al Hospital Argerich, donde permaneció internada en grave estado durante casi dos días. Finalmente, murió en la madrugada del lunes debido a politraumatismos severos en cráneo y cuerpo.

Un video que marca la línea de investigación

La fiscalía y el juzgado cuentan con un registro audiovisualde cámaras de seguridad que muestran el momento en el que la joven cae hacia el sector interior del pulmón del edificio. Las imágenes fueron incorporadas como prueba y están siendo analizadas cuadro a cuadro por peritos criminalísticos.

El video no permite aún determinar de manera concluyente si Matilda cayó, se arrojó o fue empujada, pero la Justicia considera que la secuencia se produjo en un contexto de conflicto. La existencia de un forcejeo previo es una de las hipótesis que se buscan confirmar o descartar a través de los estudios complementarios solicitados.

alamgro

En el lugar se encontraba Nahuel Castillo C., de 18 años, identificado como la pareja de la joven. Cuando fue entrevistado por la Policía de la Ciudad, los agentes notaron que tenía marcas visibles en la espalda, similares a arañazos frescos. Según consta en el acta, esos signos son compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima.

A raíz de esto, el joven fue detenido de manera preventiva, bajo la carátula provisoria de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscalía solicitará que permanezca alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza mientras avanza la investigación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Caída Almagro Noticias A24
Notas relacionadas
Boca le ganó a Estudiantes en La Plata y llega encendido al Superclásico
Brutal pelea en una secundaria de La Plata: un exalumno golpeó a otros estudiantes y dejó herida a una preceptora
Tragedia: un empleado murió de una manera insólita al enterarse de un robo en su empresa

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar