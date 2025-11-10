El estremecedor video de la caída de Matilda, la estudiante que murió tras desplomarse de un balcón

Un video que marca la línea de investigación

La fiscalía y el juzgado cuentan con un registro audiovisualde cámaras de seguridad que muestran el momento en el que la joven cae hacia el sector interior del pulmón del edificio. Las imágenes fueron incorporadas como prueba y están siendo analizadas cuadro a cuadro por peritos criminalísticos.

El video no permite aún determinar de manera concluyente si Matilda cayó, se arrojó o fue empujada, pero la Justicia considera que la secuencia se produjo en un contexto de conflicto. La existencia de un forcejeo previo es una de las hipótesis que se buscan confirmar o descartar a través de los estudios complementarios solicitados.

En el lugar se encontraba Nahuel Castillo C., de 18 años, identificado como la pareja de la joven. Cuando fue entrevistado por la Policía de la Ciudad, los agentes notaron que tenía marcas visibles en la espalda, similares a arañazos frescos. Según consta en el acta, esos signos son compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima.

A raíz de esto, el joven fue detenido de manera preventiva, bajo la carátula provisoria de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscalía solicitará que permanezca alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza mientras avanza la investigación.