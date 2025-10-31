Cambio total en Boca: la drástica decisión de Úbeda en la previa del duelo ante Estudiantes

Qué equipo prepara Claudio Úbeda para visitar a Estudiantes

En la práctica táctica de este jueves en La Bombonera, el cuerpo técnico volvió a priorizar los trabajos de pelota parada y ajustes de funcionamiento en defensa. Durante el ensayo de fútbol, Úbeda paró un once que podría ser el titular en UNO, conformado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La formación busca equilibrio entre experiencia y dinámica, con un mediocampo que combina recuperación y juego interno, y una dupla ofensiva en la que Merentiel y Giménez aportan poder de ataque y movilidad.

El ensayo se desarrolló en el estadio principal, una práctica habitual desde que el nuevo cuerpo técnico asumió el mando. La intención de Úbeda es aprovechar al máximo la localía y el contexto real de partido para ajustar movimientos y automatismos.

Por qué el partido ante Estudiantes es clave para Boca

El encuentro del domingo representa mucho más que tres puntos para el Xeneize. En la Zona A del Torneo Clausura, Boca marcha tercero con 20 unidades, apenas una por debajo de Estudiantes y Central Córdoba, los líderes actuales. Una victoria en La Plata no solo lo haría superar al Pincha, sino que también podría dejarlo puntero si el Ferroviario no vence a Racing el próximo lunes.

Además, el resultado tiene impacto directo en la tabla anual, donde Boca busca asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026, tras dos años de ausencia. En esa clasificación, el equipo de Úbeda suma 53 puntos, ocupando el segundo lugar detrás de Rosario Central, que ya tiene su pasaje asegurado.

Por detrás aparecen River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51), en una pelea cerrada que no admite margen de error. Un triunfo ante Estudiantes permitiría a Boca dar un paso firme hacia su gran objetivo: volver a disputar el certamen continental más importante.

Boca, enfocado también en el Superclásico

En el horizonte cercano aparece otro desafío mayúsculo: el Superclásico ante River, que se disputará el 9 de noviembre. Por eso, la concentración temprana y la planificación meticulosa de los próximos días responden a la necesidad de llegar con el equipo mental y físicamente preparado.

La decisión de concentrar 48 horas antes busca fortalecer la unión del grupo y mantener el enfoque absoluto en el tramo decisivo del torneo. En Boca lo saben: cada punto vale oro, y la clasificación a la Libertadores está en juego.