Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

Cambio total en Boca: la drástica decisión de Úbeda en la previa del duelo ante Estudiantes

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tomó una importante determinación de cara al partido decisivo ante Estudiantes. El objetivo del Xeneize es el de mantenerse en la pelea por la clasificación y acercarse a la Copa Libertadores 2026.

Claudio Úbeda

Claudio Úbeda

Boca afronta un tramo clave de la temporada y el cuerpo técnico no deja ningún detalle librado al azar. De cara al encuentro trascendental ante Estudiantes de La Plata, programado para el domingo a las 16 en el estadio UNO, Claudio Úbeda decidió que el plantel concentre dos días antes del compromiso. La medida refleja la importancia del duelo en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y en la lucha por los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

image

(Prensa Boca)

Dónde y cuándo concentrará Boca antes del partido con Estudiantes

Por disposición del cuerpo técnico, los futbolistas se concentrarán desde la noche del viernes en el Hotel Intercontinental, ubicado en el Microcentro porteño. Luego del entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, los jugadores tendrán la tarde libre para compartir con sus familias y deberán presentarse en el hotel a las 23.

Desde allí, el plantel entrenará el sábado por la mañana en Casa Amarilla, ultimando los detalles del plan táctico. El domingo, en las primeras horas del día, el grupo viajará a La Plata para afrontar el compromiso ante el Pincha, en un encuentro que puede marcar el rumbo del tramo final del certamen.

Qué equipo prepara Claudio Úbeda para visitar a Estudiantes

En la práctica táctica de este jueves en La Bombonera, el cuerpo técnico volvió a priorizar los trabajos de pelota parada y ajustes de funcionamiento en defensa. Durante el ensayo de fútbol, Úbeda paró un once que podría ser el titular en UNO, conformado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La formación busca equilibrio entre experiencia y dinámica, con un mediocampo que combina recuperación y juego interno, y una dupla ofensiva en la que Merentiel y Giménez aportan poder de ataque y movilidad.

El ensayo se desarrolló en el estadio principal, una práctica habitual desde que el nuevo cuerpo técnico asumió el mando. La intención de Úbeda es aprovechar al máximo la localía y el contexto real de partido para ajustar movimientos y automatismos.

Por qué el partido ante Estudiantes es clave para Boca

El encuentro del domingo representa mucho más que tres puntos para el Xeneize. En la Zona A del Torneo Clausura, Boca marcha tercero con 20 unidades, apenas una por debajo de Estudiantes y Central Córdoba, los líderes actuales. Una victoria en La Plata no solo lo haría superar al Pincha, sino que también podría dejarlo puntero si el Ferroviario no vence a Racing el próximo lunes.

Además, el resultado tiene impacto directo en la tabla anual, donde Boca busca asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026, tras dos años de ausencia. En esa clasificación, el equipo de Úbeda suma 53 puntos, ocupando el segundo lugar detrás de Rosario Central, que ya tiene su pasaje asegurado.

Por detrás aparecen River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51), en una pelea cerrada que no admite margen de error. Un triunfo ante Estudiantes permitiría a Boca dar un paso firme hacia su gran objetivo: volver a disputar el certamen continental más importante.

Boca, enfocado también en el Superclásico

En el horizonte cercano aparece otro desafío mayúsculo: el Superclásico ante River, que se disputará el 9 de noviembre. Por eso, la concentración temprana y la planificación meticulosa de los próximos días responden a la necesidad de llegar con el equipo mental y físicamente preparado.

La decisión de concentrar 48 horas antes busca fortalecer la unión del grupo y mantener el enfoque absoluto en el tramo decisivo del torneo. En Boca lo saben: cada punto vale oro, y la clasificación a la Libertadores está en juego.

