Brutal pelea en una secundaria de La Plata: un exalumno golpeó a otros estudiantes y dejó herida a una preceptora

El impacto le provocó una herida cortante en la frente, lo que generó conmoción entre alumnos y docentes. En las imágenes se la ve tendida en el piso y con sangre en el rostro, mientras otros trabajadores del colegio la asistían.

Reclamos y cuestionamientos a las autoridades

Tras el hecho, padres y docentes denunciaron la falta de respuesta inmediata por parte de la dirección. Según trascendió, la Policía Bonaerense no fue alertada en el momento del incidente, lo que generó malestar entre las familias.

KHH35JD4GJAG3P5Z77KHNRZG7M Una preceptora resultó herida en su frente tras intentar frenar la pelea.

“La violencia en el Normal 2 es cada vez peor. Mi hija tiene miedo de ir a clases”, contó una madre al medio local. “Necesitamos presencia policial en los horarios de entrada y salida. Esto no puede seguir así”, reclamó.

Docentes y familias pidieron protocolos más estrictos de seguridad y la intervención de autoridades provinciales. Hasta el momento, no se radicó una denuncia formal por el hecho.

Otro episodio de violencia escolar en Neuquén

El caso de La Plata se suma a otro hecho de violencia ocurrido el lunes en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús, en Neuquén, donde el padre de un alumno agredió físicamente a un estudiante de 17 años dentro del establecimiento.

Todo comenzó por un video de TikTok que había generado una discusión entre los jóvenes. Según el relato de LM Neuquén, el adulto ingresó a la escuela, identificó al chico y lo golpeó en el abdomen frente a testigos y personal docente.

LUFL3TNQMFFO7BZO7FUCOULGUQ En Neuquén, un padre ingresa al Colegio Santa Teresa de Jesús y agrede físicamente a un alumno tras un conflicto por un video en TikTok.

"Un adulto entró, agredió a un chico y se fue sin consecuencias. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro”, denunció el padre del joven agredido.

Ambos episodios reflejan la creciente preocupación por los hechos de violencia en el ámbito escolar, y el reclamo de padres y docentes por más seguridad, acompañamiento psicológico y presencia policial en los establecimientos educativos.