Policiales
pelea
La Plata
Violencia

Brutal pelea en una secundaria de La Plata: un exalumno golpeó a otros estudiantes y dejó herida a una preceptora

La irrupción de un joven ajeno al establecimiento desató una pelea dentro del Colegio Normal 2 de La Plata. Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron en redes.

Brutal pelea en una secundaria de La Plata. 

Brutal pelea en una secundaria de La Plata. 

Un violento episodio de violencia escolar ocurrió este martes por la mañana en el Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5. Todo comenzó con una pelea entre alumnos y un joven que ya no pertenecía a la institución, lo que desató una secuencia de golpes, gritos y corridas.

Las imágenes del enfrentamiento, que se viralizaron en redes, muestran el momento exacto de la agresión: varios estudiantes forcejean mientras una preceptora intenta intervenir y termina herida. El video exhibe puñetazos, patadas y empujones en el patio cerrado del colegio.

Según el medio local 0221, entre los involucrados se encontraban un alumno de sexto año y otro joven expulsado de la escuela, identificado como quien llevaba una campera blanca. Testigos indicaron que este último intentó irse del lugar, pero fue interceptado por otro estudiante con el torso desnudo, que lo abordó violentamente.

Una preceptora herida al intentar frenar la pelea

En medio del caos, una preceptora vestida con una camisola marrón se interpuso entre los jóvenes para separarlos. Sin embargo, al tomar del brazo a uno de los agresores, fue arrastrada y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

El impacto le provocó una herida cortante en la frente, lo que generó conmoción entre alumnos y docentes. En las imágenes se la ve tendida en el piso y con sangre en el rostro, mientras otros trabajadores del colegio la asistían.

Reclamos y cuestionamientos a las autoridades

Tras el hecho, padres y docentes denunciaron la falta de respuesta inmediata por parte de la dirección. Según trascendió, la Policía Bonaerense no fue alertada en el momento del incidente, lo que generó malestar entre las familias.

Una preceptora resultó herida en su frente tras intentar frenar la pelea.

Una preceptora resultó herida en su frente tras intentar frenar la pelea.

La violencia en el Normal 2 es cada vez peor. Mi hija tiene miedo de ir a clases”, contó una madre al medio local. “Necesitamos presencia policial en los horarios de entrada y salida. Esto no puede seguir así”, reclamó.

Docentes y familias pidieron protocolos más estrictos de seguridad y la intervención de autoridades provinciales. Hasta el momento, no se radicó una denuncia formal por el hecho.

Otro episodio de violencia escolar en Neuquén

El caso de La Plata se suma a otro hecho de violencia ocurrido el lunes en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús, en Neuquén, donde el padre de un alumno agredió físicamente a un estudiante de 17 años dentro del establecimiento.

Todo comenzó por un video de TikTok que había generado una discusión entre los jóvenes. Según el relato de LM Neuquén, el adulto ingresó a la escuela, identificó al chico y lo golpeó en el abdomen frente a testigos y personal docente.

En Neuquén, un padre ingresa al Colegio Santa Teresa de Jesús y agrede físicamente a un alumno tras un conflicto por un video en TikTok.

En Neuquén, un padre ingresa al Colegio Santa Teresa de Jesús y agrede físicamente a un alumno tras un conflicto por un video en TikTok.

"Un adulto entró, agredió a un chico y se fue sin consecuencias. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro”, denunció el padre del joven agredido.

Ambos episodios reflejan la creciente preocupación por los hechos de violencia en el ámbito escolar, y el reclamo de padres y docentes por más seguridad, acompañamiento psicológico y presencia policial en los establecimientos educativos.

