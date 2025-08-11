"¿Usted...?": la llamativa respuesta del principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández en Coghlan

Estas pruebas refuerzan la hipótesis de un homicidio intencional y brutal. Sin embargo, el caso enfrenta una limitante legal crucial: la causa ya prescribió, dado que la ley argentina establece un plazo máximo de 25 años para investigar delitos que no son de lesa humanidad.

Por qué no habrá consecuencias penales a pesar de la contundencia del caso

Aunque el fiscal Martín López Perrando pueda citar a Graf para reconstruir los hechos, el avance del tiempo impide una condena. La prescripción significa que, aún ante pruebas sólidas, no existe posibilidad legal de juicio o condena.

En consecuencia, el objetivo actual de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 es ofrecer a la familia Fernández Lima la verdad sobre lo ocurrido, y no perseguir responsabilidades penales. La intención es reconstruir la historia, reunir testimonios y esclarecer cómo Diego terminó enterrado en ese jardín.

Qué interrogantes quedan abiertos en torno al caso

A más de cuatro décadas de la desaparición de Diego, aún se desconoce qué vínculo existió entre él y la familia Graf, y qué circunstancias rodearon su muerte. La pregunta clave que se mantiene es: ¿qué sabían y callaron los habitantes de esa casa durante tantos años?

El misterio también se extiende al círculo cercano de Diego, ya que Graf no figuraba entre sus amistades o compañeros. La falta de explicaciones concretas hace que la verdad permanezca velada, dejando una herida abierta para la familia.