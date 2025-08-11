En vivo Radio La Red
Policiales
Asesinato
Gustavo Cerati
MISTERIO E INVESTIGACIÓN

"¿Usted...?": la llamativa respuesta del principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández en Coghlan

La aparición de restos humanos tras una obra en Coghlan reavivó un caso de 1984 que permanecía olvidado. Norberto Cristian Graf, vecino del lugar, es el principal señalado por la Justicia, aunque el crimen ya prescribió.

Tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido hace 40 años, cerca de la casa del reconocido cantante Gustavo Cerati, las principales sospechas apuntan a Cristian Graf, ex compañero de colegio de Fernández Lima.

El hallazgo de los restos óseos de Diego Fernández Lima en una vivienda de la Avenida Congreso, en el barrio porteño de Coghlan, abrió un capítulo inesperado en un caso que parecía enterrado en el tiempo. El cadáver fue encontrado en el jardín lindero a la propiedad donde residió Gustavo Cerati y que perteneció a la familia Graf.

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati. (Foto: archivo).

Norberto Cristian Graf, un electricista de 58 años, se convirtió en el principal sospechoso de la investigación judicial. Según fuentes oficiales, Graf vivió en la casa donde se produjo el hallazgo y es señalado por la Justicia como la persona que podría estar vinculada al asesinato de Diego, ocurrido hace más de 40 años.

El lunes, Graf se presentó espontáneamente ante la Justicia y fue abordado por la periodista Mercedes Ninci, quien le preguntó directamente: “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?”. La reacción fue un rotundo “¡No!” acompañado de silencio y un portazo, evitando así dar más declaraciones.

Qué reveló la investigación forense sobre la muerte de Diego Fernández

La identificación de los restos se logró gracias a un estudio de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Este informe determinó que Diego Fernández murió de forma violenta. Las lesiones encontradas incluyen heridas cortopunzantes en la cuarta costilla derecha y otras articulaciones, compatibles con un arma blanca y con intentos de descuartizamiento.

Estas pruebas refuerzan la hipótesis de un homicidio intencional y brutal. Sin embargo, el caso enfrenta una limitante legal crucial: la causa ya prescribió, dado que la ley argentina establece un plazo máximo de 25 años para investigar delitos que no son de lesa humanidad.

Por qué no habrá consecuencias penales a pesar de la contundencia del caso

Aunque el fiscal Martín López Perrando pueda citar a Graf para reconstruir los hechos, el avance del tiempo impide una condena. La prescripción significa que, aún ante pruebas sólidas, no existe posibilidad legal de juicio o condena.

En consecuencia, el objetivo actual de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 es ofrecer a la familia Fernández Lima la verdad sobre lo ocurrido, y no perseguir responsabilidades penales. La intención es reconstruir la historia, reunir testimonios y esclarecer cómo Diego terminó enterrado en ese jardín.

Qué interrogantes quedan abiertos en torno al caso

A más de cuatro décadas de la desaparición de Diego, aún se desconoce qué vínculo existió entre él y la familia Graf, y qué circunstancias rodearon su muerte. La pregunta clave que se mantiene es: ¿qué sabían y callaron los habitantes de esa casa durante tantos años?

El misterio también se extiende al círculo cercano de Diego, ya que Graf no figuraba entre sus amistades o compañeros. La falta de explicaciones concretas hace que la verdad permanezca velada, dejando una herida abierta para la familia.

