Crimen de Ángel: la decisión que tomó la Justicia con la madre y el padrastro tras iniciar la causa

Durante la audiencia, que comenzó pasadas las 11, los fiscales expusieron como eje central el resultado preliminar de la autopsia, que detectó más de 20 lesiones en la cabeza del niño. Según detallaron, esas lesiones derivaron en un edema en la zona del cerebelo que provocó un paro cardiorrespiratorio.

Ante la consulta del juez sobre el momento en que se habrían producido los golpes, desde la fiscalía respondieron que aún es materia de investigación. También incorporaron testimonios de vecinos sobre el día en que la madre trasladó al niño al hospital.

“Mariela comentó que Ángel había empezado con síntomas (no los describe) el día anterior. Se había hecho pis el día anterior. Se dieron cuenta por la mañana que el nene no respiraba y llamaron a la ambulancia", relató el fiscal al citar el testimonio de una vecina.

Otro testigo indicó que el domingo 5 de abril escuchó gritos y vio a la mujer con el niño en brazos, con una coloración azulada. “A mi hijo le agarró un ataque”, habría dicho en ese momento.

En su exposición, Olazábal sostuvo que, de acuerdo a las entrevistas, el menor estuvo únicamente al cuidado de la madre y su pareja. “La prueba directa es la que arroja la autopsia, pero el análisis global permite establecer que el niño estuvo solo con ellos dos en ese domicilio. Por otro lado se ha descartado una patología previa, entonces todo nos lleva a pensar que las lesiones que tenía en la cabeza fueron ejecutadas por un tercero”, afirmó.

“Esto nos lleva a sostener una única hipótesis. Los testigos refieren que el niño estaba en ese domicilio solo con ellos. Y nos permite descartar las coartadas que le dieron al personal policial en un principio", agregó.

La estrategia de la defensa

Por su parte, los abogados defensores cuestionaron la calificación legal al considerar que no hay elementos suficientes para sostener un homicidio en esta etapa, ya que el informe final de la autopsia aún no fue concluido.

“Entiendo que en esta instancia la fiscalía no cuenta con elementos suficientes para abrir la investigación en esos términos. Claro que es una de las hipótesis que manejan, la de un homicidio doloso, por una serie de lesiones verificadas en la autopsia”, señaló el abogado de González.

En esa línea, agregó que “el informe del cuerpo médico forense da cuenta de que la muerte se produce por una inflamación que genero presión sobre la base del cerebro y género impacto en la vida de Ángel”.

“La doctora hace mención a que estas herniaciones cerebrales pueden darse por varios factores, como traumatismos, pero también meningitis, tumores. Esa inflamación cerebral que produce la muerte podría tener distintas causantes. Los traumatismos advertidos a lo largo de la autopsia podrían ser el motivo, es una de las hipótesis, pero la plataforma fáctica no tiene sustento para achacarle una actividad completa a mi defendido”, completó.

La defensa de la madre también relativizó la gravedad de las lesiones. “Lo que dice el informe de autopsia es que había 20 golpes. Son infiltraciones temáticas en el cuero cabelludo del lado interno. De 1 a 3 centímetros. Es decir, uno lo asemeja cuando hablo de golpes, a lo que serían coscorrones”, sostuvo.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y ordenar la prisión preventiva por seis meses, al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.