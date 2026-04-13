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El padre de Ángel habló tras las detenciones: "Esto recién empieza, vamos a ir por todo"

El hombre cuestionó el accionar de la Justicia en la restitución del niño a su madre biológica y denunció irregularidades en la evaluación del entorno familiar.

El padre de Ángel habló tras las detenciones: Esto recién empieza, vamos a ir por todo

Luis, el padre de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, aseguró que el proceso judicial por la tenencia de su hijo “recién empieza” y cuestionó con dureza las decisiones que derivaron en que el menor fuera restituido a su madre biológica, en un caso atravesado por denuncias de violencia y contradicciones.

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“Me saca un pedacito del peso que estoy teniendo, pero esto recién arranca y vamos a ir por todo. Esto recién empieza y va a tardar”, expresó en diálogo con un móvil de A24, al referirse al avance de la causa en la que se detuvo a la madre y al padrastro del menor y aseguró que continuará para dar con todas "las ramas" que intervinieron en el caso. En ese marco, sostuvo que la Justicia actuó con un criterio sesgado: “Yo digo que fue por el simple caso de ser hombre. Le dieron más valor a una mujer que ni conocía a mi hijo y me lo quitaron”.

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El hombre apuntó tanto contra la madre biológica como contra su pareja, a quienes responsabilizó por lo ocurrido. “Los dos quisieron deshacerse de mi hijo. Y ella más, porque supuestamente lo tenía que cuidar. ¿Cuidar de qué?”, cuestionó.

Según relató, el niño había construido un vínculo fuerte con su actual pareja, Lorena, a quien llamaba “mamá”, mientras que a la abuela de ella le decía “mami”. “Lo adoptaron como familia”, explicó al remarcar el entorno en el que el menor se criaba antes de la intervención judicial.

La explicación por las denuncias de violencia

El hombre también negó haber ejercido violencia contra su hijo y aclaró que sí existe la denuncia de su actual mujer, Lorena, contra él. Sin embargo, aseguró que no incluía a Ángel. Según el hombre a raíz de esa denuncia, la Justicia le otorgó el nene a su madre biológica.

“Los chicos no mienten. Él dijo delante del juez que quería quedarse con su mami”, afirmó en referencia a una audiencia de escucha del menor que, según su versión, fue mal interpretada porque cuando decía "mami", se refería a Lorena y no a su madre biológica.

Además, denunció que no se investigó en profundidad el entorno al que fue derivado el niño, donde —según indicó— el padrastro contaba con denuncias por violencia de género e intrafamiliar.

Las horas antes de la muerte

El relato del padre se volvió más crudo al reconstruir las horas previas a la muerte. Contó que recibió un mensaje urgente de la madre biológica y que, al llegar al hospital, percibió una actitud que le llamó la atención. “Yo estaba desesperado y ella salió con una tranquilidad que ni una lágrima”, dijo.

De acuerdo a su reconstrucción, las versiones sobre lo ocurrido fueron contradictorias. “Dijeron que lo levantaron, que estaba mojado, que lo iban a cambiar y después no respiraba”, detalló. Poco después, los médicos confirmaron el cuadro más grave: “Nos dijeron que tenía muerte cerebral. Después nos dijeron que ya había llegado sin vida”.

Tu hijo vino muerto ya”, recordó como una de las frases que marcaron ese momento. Según insistió, el desenlace ya se había producido antes de que el niño ingresara al hospital.

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