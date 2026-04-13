"Los quiero a todos presos": el explosivo descargo de Cinthia Fernández por la muerte de Ángel

El descargo se volvió aún más fuerte cuando exigió responsabilidades concretas: "no me vengan a hablar de que hacen su trabajo bien, no se quieran lavar las manos, yo los quiero a todos presos, y a Mariela Altamirano, la quiero en perpetua, y a Maicol, lo quiero en perpetua, y que el juez responda con su libertad, porque ¿sabes qué pasa? Cuando un juez de familia, porque escuchen bien, se dedica a familia, debería conocer los núcleos familiares".

Por último, apuntó directamente contra la psicóloga y otros funcionarios: "Esa tipa (por la psicóloga) tiene que tener primero la delicadeza de renunciar, y después de comerse el juicio que se tenga que comer, y los cargos que se tenga que comer, Leiva, Roldán, Pérez, Altamirano y González, todos, todos, y a los dos homicidas, perpetua".

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Qué dijo Moria Casán tras la autopsia de Ángel, de 4 años

La muerte de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, generó una fuerte conmoción en todo el país. El pequeño falleció el domingo mientras estaba bajo el cuidado de su madre, y la autopsia reveló que presentaba lesiones internas en la cabeza.

En la emisión del lunes de La mañana con Moria (El Trece), Federico Seeber abrió el programa con las últimas novedades de la investigación judicial y las hipótesis que se manejan, lo que provocó la inmediata reacción de la conductora.

"Este tema atraviesa a toda la sociedad, nos interpela. Es un tema durísimo y que terminó la vida de este Ángel, que bien su nombre lo dice", expresó Moria Casán al dar paso al análisis del caso.

Seeber detalló: "Hasta los 4 años su vida fue espantosa, en general la pasó muy mal. Tuvo episodios de violencia los que aparentemente, y faltan los resultados de la autopsia, hay estudios preliminares que cuentan que él tuvo golpes internos en la cabeza". Y agregó: "A las pocas horas de lo que lo tiraran en el hospital Ángel murió y la Justicia está tratando de buscar responsables. Las maestras del jardín de infantes elaboraron un informe y contaron que el nene tenía cambios de conducta muy evidentes. Fundamentalmente a cuando dejó la casa que habitó con el papá y la mujer del papá y pasó a estar con su mamá por orden de la Justicia".

El periodista también explicó que el niño estaba en "condiciones muy malas de salud y de hogar y un aparente mal trato de la madre y la pareja de la madre. Hay algunos videos que son espantosos". Ante esto, Moria reaccionó con contundencia: “Todo es un espanto”.

Según trascendió, el niño fue llevado por su madre al hospital y abandonado allí. Horas más tarde murió, y ahora la Justicia intenta establecer las responsabilidades de los adultos que debían protegerlo.

Finalmente, Amalia Díaz Guiñazú confirmó que la Justicia de Chubut imputó y detuvo a la madre del niño, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, como coautores de homicidio agravado, tras el informe forense que determinó que Ángel sufrió múltiples traumatismos craneales.