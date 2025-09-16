La letal decisión que tomaría Nancy Pazos contra Mariana Brey luego de que la tildara de "golpista"

“Yo más de una vez le dije la Adorni de la mesa. Es realmente un horror. No puede sostener una discusión”, disparó sin filtro.

Cuando el periodista le mencionó que el resto del panel no reaccionó ante la acusación de “golpista”, Pazos fue tajante: “No tomaron conciencia de lo grave que es. Es un delito. Ella está para estar sentada en Tribunales acusada por acusar a alguien de un delito”.

Ante la consulta sobre si llevará el tema a la Justicia, respondió: “Voy a ver. No lo descarto. Estoy harta. Que se haga cargo si quiere jugar este juego. Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpa”.

¿Por qué Mariana Brey llamó "golpista" a Nancy Pazos?

El mensaje que el presidente Javier Milei emitió en cadena nacional no solo generó una gran expectativa entre los televidentes, sino que también provocó un nuevo enfrentamiento entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe). Las periodistas, que desde hace meses sostienen posturas políticas opuestas, volvieron a protagonizar un cruce cargado de tensión.

En esta ocasión, el motivo fue el anuncio del presupuesto 2026. Durante el debate, Brey acusó a Pazos de ser “golpista”, y la respuesta de Nancy no tardó en llegar: la calificó de “pelotuda”, desatando un escándalo en vivo.

El episodio fue comentado minutos después en Lape Club Social Informativo (América TV), donde Marina Calabró repasó lo ocurrido. Todo comenzó cuando Brey criticó a su compañera recordando: “Cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1”. Pazos la interrumpió con dureza: “¿A costa de qué Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte”.

Con tono irónico, Brey respondió: “Ay, qué difícil... Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología”, luego de que Pazos le recordara que había anticipado quién ganaría las elecciones. Mariana, filosa, agregó: “Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo”.

Nancy reafirmó su postura sin titubeos: “Es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente”. Brey, por su parte, apuntó contra la oposición: “Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado”.

Y fue entonces cuando lanzó la frase que encendió la mecha: “Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato”.

La reacción de Pazos fue inmediata y furiosa: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo”, gritó, y agregó indignada: “¿Me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?”.

Georgina Barbarossa intentó calmar los ánimos con un tímido “No, no, no”, pero Nancy no se contuvo: “Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa”, mientras Brey sonreía con ironía, dejando claro que el conflicto está lejos de terminar.