Los Caballeros de la Quema presentan Otro día en la oficina, otro single de su nuevo álbum

“Me apareció en TW una noticia que hablaba de Pierce Brosnan. Recordé alguna película de él haciendo de James Bond y cuando vi su foto actual me sacudió: estaba elegantísimo pero más viejo de lo que yo pensaba. Esa fue la primera frase que escribí: ‘envejecen los James Bond’. Fue la punta del ovillo de la letra, que habla de lo que más me inquieta pensar: el paso frenético del tiempo y lo que hacemos de nuestras viditas, mientras el reloj de arena nos come los tobillos. Seamos tiburones o mojarritas, al final nos va a tragar la muerte. Más vale que nos juguemos la ropa, porque siempre es más tarde de lo que creemos”, así define Iván Noble el sentido de la letra que escribió y a la cual le compuso música Patricio Castillo.