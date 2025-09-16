En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
FIFA
PAGO RÉCORD

Mundial 2026: la millonaria suma que repartirá la FIFA entre los equipos que cedan jugadores

La FIFA confirmó la enorme suma de dinero que destinará para los clubes que cedan futbolistas al Mundial 2026. El beneficio alcanzará también a instituciones que presten jugadores en las Eliminatorias.

Mundial 2026: la millonaria suma que repartirá la FIFA entre los equipos que cedan jugadores

La FIFA anunció un incremento histórico en la compensación económica que recibirán los clubes por liberar a sus futbolistas para el Mundial 2026. La organización informó que destinará 355 millones de dólares, un 70% más que lo repartido en Qatar 2022, lo que representa un fuerte respaldo a las instituciones en un calendario cada vez más exigente.

Leé también La FIFA reveló un récord de Boca en el Mundial de Clubes que enloqueció a todo el mundo
la fifa revelo un record de boca en el mundial de clubes que enloquecio a todo el mundo
image

El programa, que forma parte de un acuerdo con la Asociación de Clubes Europeos (ECA), no solo beneficiará a quienes tengan jugadores en la fase final del certamen, sino también a aquellos que los cedan para disputar partidos de Eliminatorias. De esta manera, la medida alcanza a un universo mucho más amplio de equipos en todo el mundo, reforzando la idea de una redistribución más equitativa.

Cómo será el nuevo reparto de la FIFA

En Qatar 2022, la FIFA distribuyó 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones, con el sistema de tarifa diaria por cada futbolista convocado. El Manchester City fue el gran beneficiado, con ingresos cercanos a los 4,6 millones de dólares, mientras que en Argentina, River Plate encabezó la lista al superar el 1,2 millón gracias a las cesiones de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Franco Armani, Gonzalo Montiel y Nicolás De La Cruz.

Para 2026, el monto crece de manera significativa: 355 millones de dólares. Pero más allá de la cifra total, el cambio central es la ampliación de la base de beneficiarios. Es decir, los clubes que históricamente concentraban los ingresos verán reducida su proporción en favor de instituciones medianas y pequeñas que también aportan jugadores a sus selecciones.

¿Por qué el Mundial 2026 implica un mayor esfuerzo económico?

El torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el más grande de la historia. Contará con 48 selecciones en lugar de 32, y un total de 104 partidos, contra los 64 que se disputaron en Qatar.

Esa expansión del calendario y el mayor número de convocados implican una carga extra para los planteles de los clubes, que pierden a sus figuras por períodos más largos. De ahí surge la necesidad de incrementar los pagos como forma de compensación.

Qué impacto tendrá en los clubes argentinos

Si bien aún no se conocen proyecciones oficiales, la medida representa una oportunidad para los equipos argentinos, que suelen aportar una gran cantidad de jugadores a distintas selecciones. En 2022, además de River, Boca Juniors, Vélez, Racing e Independiente recibieron compensaciones por futbolistas convocados a distintas selecciones.

Con un reparto más amplio y una bolsa mayor, el impacto económico podría ser aún más significativo en 2026, beneficiando no solo a los grandes sino también a instituciones que forman parte del proceso de clasificación con futbolistas juveniles y promesas que emigraron recientemente.

Cómo funciona el programa de solidaridad de la FIFA

El esquema no es nuevo: entre 2020 y 2024, más de 900 equipos de 55 federaciones recibieron compensaciones por ceder jugadores a sus selecciones nacionales en partidos de clasificación. El programa se basa en la premisa de que los clubes cumplen un rol fundamental en la formación y disponibilidad de los futbolistas, y por eso deben ser parte del reparto económico cuando sus jugadores participan en torneos internacionales.

El aumento del 70% anunciado por la FIFA marca un precedente en el vínculo con los clubes y pone de manifiesto la magnitud del Mundial 2026. A medida que crece el espectáculo, también se refuerza la idea de una distribución más justa de los ingresos en el fútbol global.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 FIFA
Notas relacionadas
Mundial 2026: qué selecciones ya están clasificadas y cuáles siguen en carrera
Mundial 2026: Argentina lidera la demanda de entradas fuera de los países anfitriones
Confirmaron los rivales que enfrentará la Selección Argentina en su gira de octubre por Estados Unidos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar