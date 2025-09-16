El difícil momento de Benjamín Vicuña por estar lejos de sus hijos con la China Suárez

Con total sinceridad, el actor admitió cuánto extraña a sus hijos y se mostró esperanzado por el inminente reencuentro: “Muchísimo, pero vuelven en unos días y vamos a estar acá, van a poder ver la película también”.

“Es una relación hermosa y se está viviendo una situación particular, pero nadie te quita el amor ni los vínculos”, dejó en claro que, aunque la vida los lleve por caminos diferentes y separados físicamente, el amor de un padre permanece inalterable.

Consultado por los periodistas sobre su vida personal y el vínculo con su expareja, tras el furioso descargo que había hecho en julio por las autorizaciones de viaje de sus hijos, Vicuña marcó un límite y evidenció su incomodidad frente a la exposición. “No, la verdad es que es un tema privado y nunca me imaginé estar en una alfombra roja teniendo que hablar de estas cosas”, subrayó.

“Es una pena, ojalá que todo vuelva a su sitio pronto”, concluyó el actor sobre su vínculo con Eugenia.

Embed

Cómo es la vida de los hijos de la China Suárez en Turquía

La China Suárez mostró a sus seguidores cómo sus hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- se están familiarizando con el idioma turco durante su estadía en Estambul.

Día a día, la actriz comparte cómo los pequeños pasan el tiempo fuera de la Argentina. En uno de sus últimos reportes, publicó un lindo video en el que se ve a los chicos practicando palabras y números en turco. En él, Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, se animó a contar: “Hasta cuánto sé contar en turco”, dijo con entusiasmo, y luego enumeró los números hasta el 20.

Embed

En otro clip, la China interactuó con Amancio, su hijo junto a Benjamín Vicuña. Le pidió: “Ahora vos, Aman”, y luego preguntó: “¿Cómo se dice ‘hola’?”. Ante la respuesta del pequeño, ella lo corrigió con ternura: “No, eso es cuatro”.

Embed

Más tarde, Magnolia tomó la posta y se sumó a la dinámica, mostrando cómo pronuncia algunas palabras en turco. Así quedó en evidencia el proceso de adaptación que los niños están atravesando en esta nueva etapa.