El difícil momento de Benjamín Vicuña por estar lejos de sus hijos con la China Suárez

Benjamín Vicuña volvió a referirse a lo difícil que le resulta estar lejos de sus hijos Amancio y Magnolia, quienes actualmente se encuentran en Turquía con la China Suárez y dividen su vida entre ambos países.
Benjamín Vicuña abrió su corazón y se refirió a cómo atraviesa el día a día sin sus hijos Amancio y Magnolia, quienes actualmente viven en Turquía con la China Suárez.
En cada entrevista, el actor suele mencionar este tema, y recientemente lo volvió a expresar en diálogo con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde lo explicó con total claridad. Allí reconoció que la distancia es uno de los grandes desafíos de su vida personal, ya que intenta compatibilizar sus compromisos laborales en la Argentina con el deseo de estar presente en la crianza cotidiana de los pequeños.
“Me encantaría que estuvieran acá, pero bueno, es la vida que me exige en este nuevo desafío, en este nuevo orden de las cosas", comentó Benjamín.
En profundidad, remarcó cómo sobrelleva la situación: “Estoy tratando de hacer malabares para administrar las emociones, administrar la forma de ser y no lo digo desde el lado de víctima ni nada, sino que son papás que se ponen de acuerdo en una nueva realidad, como hay realidades muchísimo peores que la distancia y yo lo sé por experiencia propia, pero no deja de ser un tema que estoy administrando y viendo, sobre todo manejando la ansiedad”.
Con total sinceridad, el actor admitió cuánto extraña a sus hijos y se mostró esperanzado por el inminente reencuentro: “Muchísimo, pero vuelven en unos días y vamos a estar acá, van a poder ver la película también”.
“Es una relación hermosa y se está viviendo una situación particular, pero nadie te quita el amor ni los vínculos”, dejó en claro que, aunque la vida los lleve por caminos diferentes y separados físicamente, el amor de un padre permanece inalterable.
Consultado por los periodistas sobre su vida personal y el vínculo con su expareja, tras el furioso descargo que había hecho en julio por las autorizaciones de viaje de sus hijos, Vicuña marcó un límite y evidenció su incomodidad frente a la exposición. “No, la verdad es que es un tema privado y nunca me imaginé estar en una alfombra roja teniendo que hablar de estas cosas”, subrayó.
“Es una pena, ojalá que todo vuelva a su sitio pronto”, concluyó el actor sobre su vínculo con Eugenia.
La China Suárez mostró a sus seguidores cómo sus hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- se están familiarizando con el idioma turco durante su estadía en Estambul.
Día a día, la actriz comparte cómo los pequeños pasan el tiempo fuera de la Argentina. En uno de sus últimos reportes, publicó un lindo video en el que se ve a los chicos practicando palabras y números en turco. En él, Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, se animó a contar: “Hasta cuánto sé contar en turco”, dijo con entusiasmo, y luego enumeró los números hasta el 20.
En otro clip, la China interactuó con Amancio, su hijo junto a Benjamín Vicuña. Le pidió: “Ahora vos, Aman”, y luego preguntó: “¿Cómo se dice ‘hola’?”. Ante la respuesta del pequeño, ella lo corrigió con ternura: “No, eso es cuatro”.
Más tarde, Magnolia tomó la posta y se sumó a la dinámica, mostrando cómo pronuncia algunas palabras en turco. Así quedó en evidencia el proceso de adaptación que los niños están atravesando en esta nueva etapa.