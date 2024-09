El polista Cruz Novillo Astrada fue sobreseído tras atropellar y matar a una persona en situación de calle

El juez también mencionó que en el cuerpo de la víctima se encontraron restos de cocaína y alcohol, lo que, según testigos y peritos, explicaría el comportamiento errático de Bello al momento del accidente.

La defensa de Novillo Estrada

El abogado defensor del polista, Rafael Cúneo Libarona, afirmó que su cliente no violó las normas de tránsito y no abandonó a la víctima: "Todas las pruebas demostraron que Cruz no cruzó el semáforo en rojo y estaba completamente lúcido al momento del accidente". Novillo Astrada explicó en su indagatoria que se asustó y decidió irse a la casa de su madre tras el accidente.

El joven, quien había estado detenido por 24 horas antes de ser excarcelado, aseguró que el peatón apareció de repente, cruzando fuera de la senda peatonal. Los resultados de los tests de alcoholemia y toxicológicos de Novillo Astrada fueron negativos.

Contexto y antecedentes familiares

En octubre de 2023, el juez había dictado la falta de mérito, y la fiscal Silvana Russi solicitó el sobreseimiento del acusado. Cruz Novillo Astrada es hijo de Eduardo Novillo Astrada, expresidente de la Asociación Argentina de Polo, y de la paisajista Ernestina Anchorena. Su abuelo, Eduardo “Taio” Novillo Astrada, fue fundador del equipo de polo La Aguada.

Poco antes del accidente, el joven había logrado consagrarse campeón en el Royal Windsor Cup en Inglaterra, representando al equipo Four Quarters, con el que venció a Dubai Polo Team por 7 a 6.