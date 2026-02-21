Qué dijo Facundo Arana sobre el supuesto romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini

Por último, al referirse al lazo que mantiene con la madre de sus hijos, el actor no dudó en destacar la importancia de esa relación: “Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto con hijos míos o de cualquiera”. Una declaración que confirma que, más allá de la separación, el respeto y la admiración siguen intactos.

Facundo Arana - María sigue siendo familia - captura Intrusos

Cuál fue la reacción de Gabriela Sari tras las versiones que la relacionaron sentimentalmente con Facundo Arana

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse este verano luego de que se hiciera pública la ruptura de Facundo Arana y María Susini, quienes pusieron punto final a una historia de casi dos décadas juntos. Pero cuando todavía resonaba la noticia de la separación, comenzó a tomar fuerza una versión inesperada: un supuesto acercamiento del actor con Gabriela Sari, la ex pareja de Rulo Schijman.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos intercambios y publicaciones en redes sociales, donde se los vio sonrientes y compartiendo imágenes desde el mismo lugar, fueron leídos como señales de algo más que una simple amistad. Y claro, en tiempos donde todo se analiza al detalle, cada gesto fue interpretado como una posible confirmación.

Frente al revuelo, Gabriela Sari rompió el silencio en La mañana con Moria (El Trece) y aclaró qué tipo de vínculo la une a Facundo Arana. Antes de referirse a los rumores, habló de su propia separación y dejó en claro cómo transitó ese proceso: "Separarse en buenos términos es lo mejor, yo y Daro priorizamos siempre nuestra hija, que es lo más importante", expresó sobre el final de su relación a mediados de 2025 tras 11 años en pareja.

Embed

Cuando Moria Casán fue directa al hueso y le preguntó por el actor, la respuesta fue tajante: "La realidad es que con Facu somos amigos, nos llevamos bien y compartimos. Lo que sucedió es que subimos una foto porque estábamos en el mismo balneario: él estaba en el bar y yo en la carpa".

Lejos de esquivar el tema, amplió detalles sobre esas imágenes que despertaron sospechas: "Fue todo natural, pintó foto. Y después fue un día compartido de familia y amigos y él compartió la foto también. No me preocupo porque no estoy en esa".

Además, recordó que la relación entre ambas familias no es nueva: "Estamos en Tigre, a muy pocos metros de distancia, y era todo muy natural. En la casa de ellos tienen centenares de animales y es como ir al zoológico, con Donna caíamos y era como una aventura".

Pero la conductora no se dio por vencida y lanzó, sin filtro: "No Moria. Es el galán, es un bombón, lo amo como amigo pero no me imagino con él", respondió la actriz cuando le preguntaron directamente si había romance.

Fiel a su estilo, Moria Casán redobló la apuesta: "Mi amor se te está haciendo agua la boca, vos estás caliente con este chico. Por favor, los quiero ver juntos". Entre risas, Gabriela Sari retrucó: "Salgamos juntas Moría". Y cerró despejando cualquier duda sobre el ex de María Susini: "Me cuida mucho, es un amigo que te da consejos".