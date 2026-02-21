Qué dijo Facundo Arana sobre el supuesto romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini
A semanas de haber confirmado su ruptura con la modelo tras casi dos décadas, el actor Facundo Arana se refirió en Intrusos abiertamente a las versiones que lo vincularon con la Gabriela Sari y cuál es su relación actual con María Susini.
Aunque suele mantener un perfil bajo cuando se trata de su intimidad, en las últimas horas Facundo Arana decidió dar la cara ante las cámaras de Intrusos y respondió sin rodeos sobre su presente amoroso, su situación familiar y los comentarios que lo vinculan con Gabriela Sari. En medio de una etapa atravesada por transformaciones personales, el actor habló con firmeza y dejó en claro cómo transita este momento de su vida.
En diálogo con el ciclo de América TV, Arana fue consultado por su ánimo luego de la ruptura con María Susini. Lejos de esquivar el tema, respondió con serenidad:"Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio". Con esas palabras dejó entrever que, si bien atraviesa un proceso personal importante, su prioridad sigue siendo el trabajo y el resguardo de los suyos.
Las versiones que lo acercan sentimentalmente a Gabriela Sari también fueron puestas sobre la mesa. Fiel a su estilo, el actor eligió bajarle el tono a los rumores y hasta se permitió tomarlos con humor: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”. Así, buscó desactivar cualquier interpretación romántica y dejó en claro que el vínculo es cercano, pero desde otro lugar.
En tanto, cuando le preguntaron directamente por una eventual reconciliación con María Susini, Arana fue terminante y marcó un límite en el intercambio con el programa: “Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón”. Sin levantar la voz pero con tono seco, dejó claro que hay aspectos que prefiere mantener en el ámbito privado.
Por último, al referirse al lazo que mantiene con la madre de sus hijos, el actor no dudó en destacar la importancia de esa relación: “Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto con hijos míos o de cualquiera”. Una declaración que confirma que, más allá de la separación, el respeto y la admiración siguen intactos.
Cuál fue la reacción de Gabriela Sari tras las versiones que la relacionaron sentimentalmente con Facundo Arana
El mundo del espectáculo volvió a sacudirse este verano luego de que se hiciera pública la ruptura de Facundo Arana y María Susini, quienes pusieron punto final a una historia de casi dos décadas juntos. Pero cuando todavía resonaba la noticia de la separación, comenzó a tomar fuerza una versión inesperada: un supuesto acercamiento del actor con Gabriela Sari, la ex pareja de Rulo Schijman.
Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos intercambios y publicaciones en redes sociales, donde se los vio sonrientes y compartiendo imágenes desde el mismo lugar, fueron leídos como señales de algo más que una simple amistad. Y claro, en tiempos donde todo se analiza al detalle, cada gesto fue interpretado como una posible confirmación.
Frente al revuelo, Gabriela Sari rompió el silencio en La mañana con Moria (El Trece) y aclaró qué tipo de vínculo la une a Facundo Arana. Antes de referirse a los rumores, habló de su propia separación y dejó en claro cómo transitó ese proceso: "Separarse en buenos términos es lo mejor, yo y Daro priorizamos siempre nuestra hija, que es lo más importante", expresó sobre el final de su relación a mediados de 2025 tras 11 años en pareja.
Embed
Cuando Moria Casán fue directa al hueso y le preguntó por el actor, la respuesta fue tajante: "La realidad es que con Facu somos amigos, nos llevamos bien y compartimos. Lo que sucedió es que subimos una foto porque estábamos en el mismo balneario: él estaba en el bar y yo en la carpa".
Lejos de esquivar el tema, amplió detalles sobre esas imágenes que despertaron sospechas: "Fue todo natural, pintó foto. Y después fue un día compartido de familia y amigos y él compartió la foto también. No me preocupo porque no estoy en esa".
Además, recordó que la relación entre ambas familias no es nueva: "Estamos en Tigre, a muy pocos metros de distancia, y era todo muy natural. En la casa de ellos tienen centenares de animales y es como ir al zoológico, con Donna caíamos y era como una aventura".
Pero la conductora no se dio por vencida y lanzó, sin filtro: "No Moria. Es el galán, es un bombón, lo amo como amigo pero no me imagino con él", respondió la actriz cuando le preguntaron directamente si había romance.
Fiel a su estilo, Moria Casán redobló la apuesta: "Mi amor se te está haciendo agua la boca, vos estás caliente con este chico. Por favor, los quiero ver juntos". Entre risas, Gabriela Sari retrucó: "Salgamos juntas Moría". Y cerró despejando cualquier duda sobre el ex de María Susini: "Me cuida mucho, es un amigo que te da consejos".