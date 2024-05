El último video con vida de Julia Horn, la turista alemana desaparecida en San Juan

A Horn se la vio por última vez el jueves 23 de mayo, a las 10:57, cuando fue capturada por una cámara de seguridad al bajar del colectivo que la trasladó hasta “el Castillito”.

Luego inició el ascenso al cerro Tres Marías donde se registró su celular a las 15.34. Posteriormente, el teléfono móvil no arrojó más información acerca de su paradero: los investigadores creen que perdió la señal o que se quedó sin batería.

"Buscamos a la chica con vida", aseguró la fiscal Daniela Pringles, quien desestimó tajantemente la hipótesis de un secuestro.

Julia se encontraba en San Juan como voluntaria de la ONG Youth for Understanding (YFU) para realizar un intercambio estudiantil. Venía de visitar Santiago del Estero y en Catamarca. Tenía planeado quedarse en la provincia hasta este domingo 26 de mayo.

Desesperada búsqueda de Julia Horn: los recaudos que no tuvo en cuenta la turista

busqueda-alemana-julia-horn-tres-marias-2jpeg.webp

Este lunes por la mañana se retomó la búsqueda de Horn. El operativo debió interrumpirse este domingo a las 20 horas por las malas condiciones meteorológicas que dificultaron las labores de rescate.

Diego Morales, jefe del operativo, sostuvo que a la turista no la tenían que haber dejado subir al cerro porque se encontraba sola y no tenía una vestimenta acorde.

"No es aconsejable andar solo en la montaña, siempre se sube de a tres o con más personas, y con vestimenta y calzado especial. Según se vio en las cámaras, la turista no tenía ropa adecuada, no era muy visible", señaló Morales por TN.