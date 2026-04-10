Le dispararon a un hombre a los pies para robarle la moto en Berazategui: el video del violento asalto

Embed

La secuencia muestra cómo los tiros impactan muy cerca de las zapatillas del hombre, en una maniobra que buscó forzarlo a ceder sin atacarlo directamente, pero con un alto riesgo de lesiones.

Escaparon en dos motos y siguen prófugos

Tras apoderarse de las llaves, el delincuente se subió a la moto de la víctima y escapó a toda velocidad, acompañado por su cómplice, que lo escoltó en el rodado en el que habían llegado.

En el lugar trabajó la Policía Científica, que realizó pericias sobre las marcas de los disparos en la vereda y en la zona cercana al kiosco. Además, se recolectaron casquillos que serán fundamentales para identificar el arma utilizada.

la-victima-atino-a-ponerse-el-casco-por-si-le-disparaban-en-la-cabeza-foto-captura-arriba-argentinos-ULL6GRU6QNAV7MBU3XVOO7IEXI La víctima atinó a ponerse el casco por si le disparaban en la cabeza.

Por estas horas, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la fuga de los sospechosos, que continúan prófugos. Mientras tanto, el caso suma preocupación en el conurbano por la creciente violencia en robos a plena luz del día.