Le dispararon a un hombre a los pies para robarle la moto en Berazategui: el video del violento asalto
El motochorro gatilló varias veces contra el piso para amedrentar a la víctima. La brutal secuencia, ocurrida en plena vía pública, generó alarma entre los vecinos.
El delincuente le disparó a la víctima en los pies para amedrentarlo.
Un impactante hecho de inseguridad ocurrió en Berazategui y quedó registrado por cámaras de seguridad: un hombre fue atacado a tiros por delincuentes que le dispararon a los pies para obligarlo a entregar su moto. La brutal secuencia, ocurrida en plena vía pública, generó alarma entre los vecinos.
El episodio tuvo lugar este jueves por la noche, pasadas las 20, en la esquina de las calles 16 y 127. La víctima se encontraba comprando en un kiosco, mientras había dejado su moto estacionada en la puerta del local.
Según se observa en las imágenes, dos delincuentes llegaron a bordo de otra moto. En movimiento, uno de ellos descendió rápidamente y encaró directamente al cliente.
“¡Dame la llave, dame la llave!”, le exigió el asaltante, mientras intentaba intimidarlo. Ante una leve resistencia de la víctima, el ladrón escaló la violencia de forma extrema: sacó un arma y comenzó a disparar contra el suelo, a centímetros de sus pies.
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La secuencia muestra cómo los tiros impactan muy cerca de las zapatillas del hombre, en una maniobra que buscó forzarlo a ceder sin atacarlo directamente, pero con un alto riesgo de lesiones.
Escaparon en dos motos y siguen prófugos
Tras apoderarse de las llaves, el delincuente se subió a la moto de la víctima y escapó a toda velocidad, acompañado por su cómplice, que lo escoltó en el rodado en el que habían llegado.
En el lugar trabajó la Policía Científica, que realizó pericias sobre las marcas de los disparos en la vereda y en la zona cercana al kiosco. Además, se recolectaron casquillos que serán fundamentales para identificar el arma utilizada.
Por estas horas, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la fuga de los sospechosos, que continúan prófugos. Mientras tanto, el caso suma preocupación en el conurbano por la creciente violencia en robos a plena luz del día.