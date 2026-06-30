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La Justicia descartó que el video de los dólares de Jésica Cirio haya sido grabado en la casa de Elías Piccirillo

La Justicia avanzó con el análisis del video en el que la conductora aparece mostrando fajos de dólares ocultos dentro de un vestidor. Un allanamiento en Nordelta descartó que las imágenes hayan sido grabadas allí y ahora se investigan posibles modificaciones estructurales en la vivienda de San Vicente.

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La Justicia avanzó con el análisis del video incorporado a la investigación en el que la conductora aparece mostrando fajos de dólares ocultos dentro de un vestidor. (Foto: A24)

La Justicia avanzó con el análisis del video incorporado a la investigación en el que la conductora aparece mostrando fajos de dólares ocultos dentro de un vestidor. (Foto: A24)

Jésica Cirio es objeto de nuevas medidas judiciales luego de que comenzaran las pericias sobre el video en el que aparece dentro de un vestidor exhibiendo varios fajos de dólares que serían de Martín Insaurralde. El material forma parte de la investigación judicial y su análisis es considerado clave para determinar su autenticidad y eventual relación con la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex funcionario.

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En las últimas horas, personal de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en una vivienda de Nordelta donde Cirio vivió junto a Elías Piccirillo, con quien estuvo casada durante ocho meses. Durante el procedimiento se determinó que el vestidor de esa propiedad no coincide con el que aparece en el video difundido en los últimos días.

A partir de esa constatación, la principal hipótesis es que las imágenes hayan sido registradas en la propiedad de San Vicente donde la conductora convivía con Insaurralde. En ese marco, la investigación también busca establecer si el vestidor de esa vivienda sufrió modificaciones estructurales con el objetivo de ocultar elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

En las imágenes se observa a la conductora grabándose dentro del vestidor de una vivienda ubicada en un country de San Vicente mientras muestra dinero oculto en distintos sectores del ambiente. Según los investigadores, el archivo habría sido registrado en 2023, antes del inicio formal de la causa, aunque aún resta establecer con precisión cuándo fue grabado y si guarda vinculación con los hechos investigados.

La investigación

Los investigadores analizan además las diferencias entre las medidas realizadas en la propiedad de San Vicente y las llevadas adelante en Nordelta, mientras intentan reconstruir las características originales del lugar donde habría sido filmado el video.

Otro de los puntos bajo análisis son las contradicciones detectadas en las declaraciones de Piccirillo respecto de la existencia y las características del vestidor, un aspecto que podría resultar relevante para determinar el origen del material incorporado al expediente.

La investigación también busca establecer si el vestidor de esa vivienda sufrió modificaciones estructurales con el objetivo de ocultar elementos que pudieran resultar de interés para la causa. (Foto: captura de pantalla)

La investigación también busca establecer si el vestidor de esa vivienda sufrió modificaciones estructurales con el objetivo de ocultar elementos que pudieran resultar de interés para la causa. (Foto: captura de pantalla)

Pedido de detención

En paralelo, el juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención de Cirio e Insaurralde que había sido impulsado por el fiscal Sergio Mola. La decisión se apoyó en cinco argumentos, entre ellos que el video aún no fue peritado en su totalidad, que podría haber sido grabado en 2023, las conductas procesales colaborativas de los involucrados, la falta de sustento formal de la acusación contra Cirio y la existencia de defectos de fundamentación en la solicitud presentada.

No obstante, el magistrado dispuso una serie de medidas restrictivas para evitar posibles interferencias en la investigación. Cirio, Insaurralde y Sofía Clerici tienen prohibido salir del país, no pueden permanecer más de 24 horas fuera del domicilio declarado y tampoco alejarse más de 50 kilómetros de la vivienda autorizada.

La situación procesal de Jésica Cirio

En cuanto a la situación procesal de la conductora, la investigación no se centra en un presunto enriquecimiento ilícito debido a que Cirio no fue funcionaria pública. La pesquisa apunta a determinar si existieron maniobras compatibles con un posible lavado de activos.

Dentro de ese expediente, una de las pruebas consideradas más relevantes es la pericia contable que debe realizar la Corte, ya que sus conclusiones podrían tener un peso determinante en el avance del proceso judicial. En ese contexto, los informes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) son evaluados como indicios para orientar la investigación, aunque no constituyen una prueba directa por sí mismos.

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