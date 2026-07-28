La indirecta de La Joaqui que provocó una respuesta demoledora de Luck Ra: "Una casa que no..."

Por su parte, el cordobés también despertó todo tipo de interpretaciones con una publicación que muchos vincularon a su presente sentimental. Durante su estadía en Madrid, donde siguió de cerca varios encuentros de la Copa del Mundo, el cantante compartió un video en el que se lo ve serio, con la mirada fija en el horizonte, acompañado por una frase que no pasó inadvertida: “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar”.

Por qué se habrían separado La Joaqui y Luck Ra

En LAM (América TV) revelaron los supuestos motivos que habrían llevado a la crisis entre La Joaqui y Luck Ra. Según explicaron, la decisión de tomar distancia habría surgido del cantante, quien tendría otros planes para su vida, mientras que la artista todavía estaría muy enamorada y con ganas de recomponer la relación: "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender".

Entre las razones que habrían generado el desgaste de la pareja, mencionaron un cambio en la dinámica que compartían. Según contaron, la artista habría dejado de acompañar al cordobés en algunos encuentros con su grupo de amigos traperos, algo que habría marcado una distancia entre ambos: "Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció".

"Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema", señalaron que la pareja no sería la primera vez que atraviesa una etapa complicada, ya que meses atrás habrían enfrentado otra crisis.

Como otro indicio, destacaron que el músico evitó hablar del tema durante un streaming en España, pese a las preguntas de sus seguidores, mientras que La Joaqui habría dejado algunas señales al mencionarlo en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña.