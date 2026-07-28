La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para miles de espectadores que en 2014 la vieron llegar a la final y consagrarse campeona.
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Elba Rodríguez compartió un mensaje con motivo de cumplirse 12 años de su triunfo en MasterChef.
La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para miles de espectadores que en 2014 la vieron llegar a la final y consagrarse campeona.
Doce años después, la cocinera rememora ese momento como un punto de inflexión que transformó su vida personal y profesional, y lo compartió con sus seguidores a través de un mensaje cargado de emoción: "Felices 12 años. ¡Sí! De esta gran final donde mi vida personal y profesional cambió de rumbo. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y decidí arriesgarme a eso nuevo".
Elba nació en una familia de inmigrantes bolivianos que se asentó en la Argentina en busca de mejores oportunidades. Su papá se dedicaba a la albañilería y su mamá era ama de casa, una mujer que tuvo que enfrentar desafíos desde muy pequeña: "Mi mamá no fue a la escuela. A los 9 años empezó primer grado y los chicos la discriminaban porque era grande. Yo me siento orgullosa de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Mis padres me hacen ser luchadora", recordó la cocinera.
Antes de la fama televisiva, Elba ya había elegido un camino profesional orientado al cuidado: estudió la licenciatura en enfermería en la Universidad de Lanús y trabajaba en el municipio de Avellaneda. La cocina, hasta entonces, era un ámbito íntimo reservado a la familia, hasta que decidió dar el salto al ver la convocatoria del reality: "Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?", pensó en ese momento.
Con 24 años, Elba se presentó a la primera temporada del ciclo y se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público por su perfil sencillo y su destreza en la cocina. Su plato estrella, la sopa de maní, fue decisivo en la gran final y se transformó en un símbolo de identidad y homenaje a sus raíces. Hoy, más de una década después de su consagración, su legado trasciende la competencia televisiva: se la reconoce por su humildad y por transformar las adversidades en oportunidades, con un lema que repite tanto en redes como en entrevistas: "Si uno quiere, todo se puede".
Al consagrarse como la primera ganadora de MasterChef Argentina en 2014, Elba Rodríguez obtuvo un premio de 250.000 pesos, la publicación de un libro con sus propias recetas y una beca de un año para estudiar en el instituto Mausi Sebess, uno de los centros de formación gastronómica más reconocidos del país. En ese momento, Elba, que era estudiante de enfermería, aseguró que el triunfo le abría "muchas puertas" y marcaba un antes y un después en su vida profesional y personal.