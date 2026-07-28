La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

Con 24 años, Elba se presentó a la primera temporada del ciclo y se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público por su perfil sencillo y su destreza en la cocina. Su plato estrella, la sopa de maní, fue decisivo en la gran final y se transformó en un símbolo de identidad y homenaje a sus raíces. Hoy, más de una década después de su consagración, su legado trasciende la competencia televisiva: se la reconoce por su humildad y por transformar las adversidades en oportunidades, con un lema que repite tanto en redes como en entrevistas: "Si uno quiere, todo se puede".

¿Cuál fue el premio que se llevó Elba Rodríguez?

Al consagrarse como la primera ganadora de MasterChef Argentina en 2014, Elba Rodríguez obtuvo un premio de 250.000 pesos, la publicación de un libro con sus propias recetas y una beca de un año para estudiar en el instituto Mausi Sebess, uno de los centros de formación gastronómica más reconocidos del país. En ese momento, Elba, que era estudiante de enfermería, aseguró que el triunfo le abría "muchas puertas" y marcaba un antes y un después en su vida profesional y personal.