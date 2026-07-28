El extraño gesto de la China Suárez al llegar a la Argentina que no pasó desapercibido

La particular actitud de la pareja fue analizada posteriormente en el estudio del ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. Allí, los panelistas repararon especialmente en la decisión de ambos de no hacer ningún tipo de declaración frente a las cámaras.

"Pareciera estratégico, digo, no declarar ni decir nada", opinó Damasia Ochoa. En ese momento, Ventura planteó una pregunta sobre la dinámica de la pareja: "Perdón, ¿yo me equivoco? ¿Mauro quiere que su mujer solo se dedique a él y no a otra cosa?".

Pero hubo otro detalle del momento que también despertó la curiosidad de los integrantes del programa. Calabró observó el comienzo de las imágenes y reparó en un supuesto gesto de la actriz mientras Oliver intentaba entrevistarla: "Ahora, ¿yo estoy loca o en el inicio de las imágenes ella como que canturrea algo?". "No descifro la canción, pero la actitud que descifro es de soberbia", respondió Ochoa. "La actitud es rara, la actitud es de un ninguneo", analizó Calabró.

Qué dijo Nora Colosimo sobre la China Suárez

Nora Colosimo volvió a hablar del conflicto que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán, donde los delincuentes se llevaron documentación perteneciente a las niñas.

"Quiero que firme y que mis nietas no sean rehenes, que plantemos bandera blanca y que, por favor, así como las niñas tuvieron el permiso para ir a su casa de Italia, puedan volver", expresó la madre de la mediática en diálogo con el ciclo Infama (América TV).

Con firmeza, agregó: "Esto es fácil: Wanda tiene los pasajes para volverse y todos nos volvemos, se terminaron las vacaciones. ¿Y las nenas? El 3 de agosto hay colegio para ellos".

En medio de la extensa charla con Marcela Tauro y su equipo, Colosimo no dudó en apuntar nuevamente contra la China Suárez, actual pareja del futbolista.

"¿Él se deja llenar mucho la cabeza?", le preguntó la conductora. Desde Italia, Nora respondió con ironía: "Detrás de un gran hombre siempre se dice que hay una gran mujer. ¿Cómo está hoy él y cómo estaba antes? Punto final".

La madre de Wanda insistió en responsabilizar a la actriz y recordó: "La bomba la detonó esta mujer porque ellos estaban con problemas como cualquier matrimonio pero nadie más que yo conoce como yo vivía con ellos, vivía en el corazón de su hogar".

Finalmente, Colosimo se mostró tajante: "De Tatiana estoy hablando, la que rompió el hogar como rompió todos los otros hogares y hay mujeres que la avalan, deben ser igual. ¿Quién la puede defender? La que hace lo mismo, yo con un tipo casado no voy".