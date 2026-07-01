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La confesión de la novia de Elías Piccirillo, en medio de la polémica con Jésica Cirio

En una nota con PrimiciasYa, Florencia Epelbaum se sinceró sobre su incipiente relación con Elías Piccirrillo.

1 jul 2026, 17:50
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La confesión de Florencia Epelbaum sobre su noviazgo con Elías Piccirillo: Es un...

La confesión de Florencia Epelbaum sobre su noviazgo con Elías Piccirillo: "Es un..."

La confesión de Florencia Epelbaum sobre su noviazgo con Elías Piccirillo: Es un...

La confesión de Florencia Epelbaum sobre su noviazgo con Elías Piccirillo: "Es un..."

En diálogo con PrimiciasYA (América TV), Florencia Epelbaum confirmó por primera vez su romance con Elías Piccirillo y contó cómo comenzó la relación. "La verdad que estamos muy bien. Nos conocimos a través de un estudio de abogados de mis socios que él consultó en su momento y bueno y ahí nos conocimos", relató.

La conductora explicó que el acercamiento fue en principio profesional. "En realidad primero fue algo profesional, como te digo, a través de mis socios, en realidad empezamos a hablar de la causa, un montón de cosas, porque ustedes saben que soy abogada, además soy escribana y bueno y empezamos a hablar y de ahí se dio, fluyó de una forma, la verdad, muy mágica, pocas veces vista", contó. Consultada sobre el momento exacto en que comenzó el vínculo, precisó: "Cuando ya estaba cumpliendo la domiciliaria".

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Epelbaum no dudó en salir al cruce de las versiones sobre Piccirillo y remarcó su solidez como persona. "Es muy inteligente, es una gran persona. Como mujer de él te puedo decir que es un ser espectacular. No tengo nada para decir, o sea, realmente conmigo es extraordinario", aseguró.

Además, desde su rol como abogada, se refirió al expediente judicial que enfrenta su pareja: "Como abogada te puedo decir que yo que vi el expediente de A a Z, sé todo, la justicia tendrá que hacer su trabajo, pero lo que te puedo decir es que yo no saldría con delincuentes".

Sobre la dinámica cotidiana con Piccirillo, quien cumple arresto domiciliario, Epelbaum contó: "La relación es excelente, nos llevamos superbién, es una relación de verdad, genuina, real. En eso hay amor, de verdad, en eso estamos superbién. Por supuesto que estoy en todas, como él está para mí en todas y estamos muy bien, la verdad que somos un buen equipo y una gran pareja".

Por último, se refirió a la exposición mediática que atraviesan: "Estas cuestiones a veces no ayudan, no está bueno prender la tele y que digan cosas (...) hay muchos que inventan y dicen cosas que no son".

Piccirillo, ex pareja de Jésica Cirio, está procesado por el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de secuestro coactivo, transporte agravado de estupefacientes, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma, en el marco de una causa que investiga el presunto armado de una causa con droga y un arma contra su ex socio Francisco Hauque.

Desde octubre de 2025 cumple arresto domiciliario en un departamento de Banfield, que fue allanado semanas atrás. Su defensa presentó recientemente un pedido para trasladarlo al domicilio de Epelbaum, en el barrio de Núñez, además de solicitar la reducción del embargo que pesa sobre sus bienes, actualmente investigado por el juez Ariel Lijo.

¿Quién es la novia de Elías Piccirilo?

Florencia Epelbaum es una conductora, abogada y escribana cordobesa de 34 años, que además incursionó como modelo, actriz y bailarina. Se desempeñó como cronista y conductora en distintos medios: fue movilera de Mañanísima, integró Modo Avión (El Trece) y condujo El gran show en Canal 12 de Córdoba. En Instagram, donde suma más de 100 mil seguidores, se define como "TV Host" de El Trece y Modo Avión, además de detallar su matrícula como abogada y su título de escribana pública.

Antes de vincularse con Elías Piccirillo, Epelbaum había cobrado notoriedad mediática por su relación con Walter "Alfa" Santiago, el ex participante de Gran Hermano, con quien se mostró públicamente en distintos eventos durante 2024. Tras el final de ese vínculo, su nombre volvió a instalarse en el ambiente del espectáculo luego de confirmarse su romance con Piccirillo, a quien conoció por motivos profesionales vinculados a la causa judicial que enfrenta el empresario, ex pareja de Jésica Cirio.

     

 

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