La confesión de la novia de Elías Piccirillo, en medio de la polémica con Jésica Cirio

Sobre la dinámica cotidiana con Piccirillo, quien cumple arresto domiciliario, Epelbaum contó: "La relación es excelente, nos llevamos superbién, es una relación de verdad, genuina, real. En eso hay amor, de verdad, en eso estamos superbién. Por supuesto que estoy en todas, como él está para mí en todas y estamos muy bien, la verdad que somos un buen equipo y una gran pareja".

Por último, se refirió a la exposición mediática que atraviesan: "Estas cuestiones a veces no ayudan, no está bueno prender la tele y que digan cosas (...) hay muchos que inventan y dicen cosas que no son".

Piccirillo, ex pareja de Jésica Cirio, está procesado por el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de secuestro coactivo, transporte agravado de estupefacientes, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma, en el marco de una causa que investiga el presunto armado de una causa con droga y un arma contra su ex socio Francisco Hauque.

Desde octubre de 2025 cumple arresto domiciliario en un departamento de Banfield, que fue allanado semanas atrás. Su defensa presentó recientemente un pedido para trasladarlo al domicilio de Epelbaum, en el barrio de Núñez, además de solicitar la reducción del embargo que pesa sobre sus bienes, actualmente investigado por el juez Ariel Lijo.

¿Quién es la novia de Elías Piccirilo?

Florencia Epelbaum es una conductora, abogada y escribana cordobesa de 34 años, que además incursionó como modelo, actriz y bailarina. Se desempeñó como cronista y conductora en distintos medios: fue movilera de Mañanísima, integró Modo Avión (El Trece) y condujo El gran show en Canal 12 de Córdoba. En Instagram, donde suma más de 100 mil seguidores, se define como "TV Host" de El Trece y Modo Avión, además de detallar su matrícula como abogada y su título de escribana pública.

Antes de vincularse con Elías Piccirillo, Epelbaum había cobrado notoriedad mediática por su relación con Walter "Alfa" Santiago, el ex participante de Gran Hermano, con quien se mostró públicamente en distintos eventos durante 2024. Tras el final de ese vínculo, su nombre volvió a instalarse en el ambiente del espectáculo luego de confirmarse su romance con Piccirillo, a quien conoció por motivos profesionales vinculados a la causa judicial que enfrenta el empresario, ex pareja de Jésica Cirio.