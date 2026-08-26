Encontraron muerto a un hombre junto a las vías del tren: la pista que hizo sospechar a la Justicia

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que “tenía sangre en el rostro y una bufanda ajustada alrededor del cuello”, un elemento que reforzó la necesidad de profundizar la investigación.

Ante ese escenario, intervino la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien se presentó en el lugar y ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre las disposiciones se encuentran el relevamiento de la escena por parte del Gabinete Criminalístico, la búsqueda de rastros, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Además, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa y el mecanismo de muerte.

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que busca determinar si se trató de un homicidio. (Foto: archivo)

El testimonio de la familia

Familiares de Torres contaron a El Tres que el cuerpo fue encontrado por su cuñada y su suegra cuando regresaban de llevar a los chicos a la escuela. Según relataron, la posibilidad de un accidente ferroviario les generó dudas desde el primer momento porque no escucharon ruidos que suelen acompañar un hecho de esas características.

También remarcaron que la víctima se movilizaba con muletas y que estas no presentaban daños: "Él anda en muletas y están sanas, intactas. Él está todo golpeado y las muletas están sanas. No creemos que haya sido el tren”, afirmó una familiar.

La misma mujer explicó que esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad para conocer qué ocurrió. Consultada sobre una eventual pelea previa, respondió: “Él no se podía defender porque tenía muletas, pero algo raro hay”.