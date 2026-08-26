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Encontraron muerto a un hombre junto a las vías del tren: la pista que hizo sospechar a la Justicia

José Luis Torres fue hallado sin vida este miércoles cerca de las vías del ferrocarril. Aunque en un primer momento se evaluó la posibilidad de un accidente ferroviario, las lesiones que presentaba el cuerpo y otros indicios llevaron a la fiscalía a investigar el caso como un presunto homicidio.

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José Luis Torres fue hallado sin vida este miércoles cerca de las vías del ferrocarril. (Foto: Rosario3)

José Luis Torres fue hallado sin vida este miércoles cerca de las vías del ferrocarril. (Foto: Rosario3)

La Justicia de Rosario investiga la muerte de José Luis Torres, un hombre de 40 años que fue encontrado sin vida este miércoles junto a las vías del ferrocarril, cerca de la intersección con Campbell. Aunque inicialmente surgió la hipótesis de que había sido atropellado por una formación, la causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que busca determinar si se trató de un homicidio.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 8.15, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional que patrullaban el sector fueron advertidos por vecinos sobre la presencia de una persona desvanecida cerca de las vías.

Minutos después llegó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que confirmó el fallecimiento. La víctima fue identificada como José Luis Torres, domiciliado en Túpac Amaru al 6200, a pocos metros del lugar donde apareció el cuerpo.

Las lesiones que presentaba el cuerpo y otros indicios llevaron a la fiscalía a investigar el caso como un presunto homicidio. (Foto: Rosario3)

Las lesiones que presentaba el cuerpo y otros indicios llevaron a la fiscalía a investigar el caso como un presunto homicidio. (Foto: Rosario3)

Las dudas sobre la hipótesis del accidente

De acuerdo con las primeras actuaciones, Torres presentaba diversas lesiones. Además, los investigadores advirtieron que el cuerpo no mostraba, a simple vista, signos compatibles con un arrollamiento ferroviario.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que “tenía sangre en el rostro y una bufanda ajustada alrededor del cuello”, un elemento que reforzó la necesidad de profundizar la investigación.

Ante ese escenario, intervino la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien se presentó en el lugar y ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre las disposiciones se encuentran el relevamiento de la escena por parte del Gabinete Criminalístico, la búsqueda de rastros, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Además, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa y el mecanismo de muerte.

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que busca determinar si se trató de un homicidio. (Foto: archivo)

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que busca determinar si se trató de un homicidio. (Foto: archivo)

El testimonio de la familia

Familiares de Torres contaron a El Tres que el cuerpo fue encontrado por su cuñada y su suegra cuando regresaban de llevar a los chicos a la escuela. Según relataron, la posibilidad de un accidente ferroviario les generó dudas desde el primer momento porque no escucharon ruidos que suelen acompañar un hecho de esas características.

También remarcaron que la víctima se movilizaba con muletas y que estas no presentaban daños: "Él anda en muletas y están sanas, intactas. Él está todo golpeado y las muletas están sanas. No creemos que haya sido el tren”, afirmó una familiar.

La misma mujer explicó que esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad para conocer qué ocurrió. Consultada sobre una eventual pelea previa, respondió: “Él no se podía defender porque tenía muletas, pero algo raro hay”.

En pocas palabras

  • Hallazgo: Hombre encontrado muerto cerca de vías del tren en Rosario.
  • Sospecha: Lesiones y ausencia de señales de arrollamiento apuntan a un presunto homicidio.
  • Investigación: Se esperan resultados de autopsia y análisis de cámaras para esclarecer el caso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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