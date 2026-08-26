Encontraron muerto a un agente penitenciario y hay un detenido: el vínculo entre la víctima y el sospechoso

Cánepa tenía 46 años y trabajaba como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Era oriundo de Bragado, aunque desde hacía varios años vivía en 25 de Mayo. A partir de los primeros testimonios recolectados entre vecinos de la zona, los investigadores lograron identificar a un sospechoso: el hijo de la pareja de la víctima.

Detuvieron al hijo de la pareja de la víctima y secuestraron un arma blanca

El acusado fue localizado y detenido pocas horas después del crimen. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada para matar a Cánepa y un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, según informó el medio local Veinticinco Se Informa. En la causa trabajan efectivos de la Comisaría Primera, la Jefatura Departamental, la Sub DDI local y la Ayudantía Fiscal de 25 de Mayo.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias realizadas por Policía Científica y de la autopsia al cuerpo de Cánepa, que permitirá precisar la cantidad, ubicación y gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

Los investigadores secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque.

Qué se sabe sobre el móvil del crimen en 25 de Mayo

Por el momento, no trascendieron las circunstancias que desencadenaron el homicidio ni cuál habría sido el móvil del ataque. La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante los momentos previos al crimen y cuál era la relación entre Cánepa y el detenido.

La noticia provocó conmoción entre los vecinos de 25 de Mayo y numerosos mensajes de despedida comenzaron a circular en las redes sociales. “Esto es una masacre. El fallecimiento de José Cánepa no fue justo, fue premeditado. Se ensañaron con él. Pero pido paz y resignación para la familia. El que hizo esto tiene que pagar”, escribió una mujer en Facebook.