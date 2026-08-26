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25 de Mayo

Encontraron muerto a un agente penitenciario y hay un detenido: el vínculo entre la víctima y el sospechoso

Los investigadores secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque y buscan determinar el móvil del crimen. La víctima tenía 46 años.

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El asesinato ocurrió en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. (Foto: Google Street View)

El asesinato ocurrió en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. (Foto: Google Street View)

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense de 46 años fue asesinado a puñaladas dentro de su casa en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. Por el crimen, la Policía detuvo al hijo de su pareja, señalado como el principal sospechoso del homicidio.

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La víctima fue identificada como José Antonio Cánepa, quien fue encontrado muerto en una vivienda del barrio Sandalio. Los investigadores secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque y buscan determinar el móvil del crimen.

El homicidio ocurrió este lunes en una propiedad ubicada sobre la calle 22, entre 2 y 3. Según las primeras informaciones incorporadas a la causa, el sospechoso, mayor de edad, habría ingresado al domicilio y atacado a Cánepa con un arma blanca.

La Policía tomó conocimiento del episodio a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia dentro de la vivienda. Efectivos de la Comisaría Primera se trasladaron inmediatamente hasta el lugar encontrando a Cánepa con múltiples heridas de arma blanca, por lo que los agentes constataron que el hombre ya había fallecido.

Cánepa tenía 46 años y trabajaba como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Era oriundo de Bragado, aunque desde hacía varios años vivía en 25 de Mayo. A partir de los primeros testimonios recolectados entre vecinos de la zona, los investigadores lograron identificar a un sospechoso: el hijo de la pareja de la víctima.

Detuvieron al hijo de la pareja de la víctima y secuestraron un arma blanca

El acusado fue localizado y detenido pocas horas después del crimen. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada para matar a Cánepa y un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, según informó el medio local Veinticinco Se Informa. En la causa trabajan efectivos de la Comisaría Primera, la Jefatura Departamental, la Sub DDI local y la Ayudantía Fiscal de 25 de Mayo.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias realizadas por Policía Científica y de la autopsia al cuerpo de Cánepa, que permitirá precisar la cantidad, ubicación y gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

Los investigadores secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque.

Los investigadores secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque.

Qué se sabe sobre el móvil del crimen en 25 de Mayo

Por el momento, no trascendieron las circunstancias que desencadenaron el homicidio ni cuál habría sido el móvil del ataque. La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante los momentos previos al crimen y cuál era la relación entre Cánepa y el detenido.

La noticia provocó conmoción entre los vecinos de 25 de Mayo y numerosos mensajes de despedida comenzaron a circular en las redes sociales. “Esto es una masacre. El fallecimiento de José Cánepa no fue justo, fue premeditado. Se ensañaron con él. Pero pido paz y resignación para la familia. El que hizo esto tiene que pagar”, escribió una mujer en Facebook.

En pocas palabras

  • Agente penitenciario: José Antonio Cánepa, de 46 años, fue asesinado a puñaladas en su casa de 25 de Mayo.
  • Detención: La policía detuvo al hijastro de la víctima, señalado como el principal sospechoso del crimen.
  • Investigación: Se secuestró un arma blanca y se busca determinar el móvil del homicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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