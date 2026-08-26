Revelaron un escalofriante dato sobre Tini Stoessel y sus padres: "Les suena una alarma"

Qué le dijo la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre

En plena cobertura de la interna que involucra a Tini Stoessel y su papá, Alejandro, se produjo una situación inesperada en vivo cuando Mariana Muzlera, madre de la cantante, se comunicó por accidente con Yanina Latorre mientras la periodista estaba haciendo su programa.

El episodio ocurrió cuando Yanina se encontraba al aire y recibió la llamada de Mariana. El contacto se dio en un momento especialmente delicado para la familia, luego de que trascendiera la disputa vinculada con el patrimonio de Tini y la auditoría que la artista habría solicitado sobre el manejo de sus ingresos y las sociedades relacionadas con su carrera.

Al advertir quién estaba intentando comunicarse con ella, la conductora decidió poner en contexto a sus compañeros antes de atender. “Me llama Mariana, la mamá de Tini”, comunicó a sus panelistas minutos antes de que terminara el programa.

La periodista rápidamente le hizo saber a Mariana que se encontraba transmitiendo y que la conversación podía quedar expuesta al aire: “Todo bien, estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Es que ya estoy al aire y está saliendo ”.

Sin embargo, el llamado ya había quedado registrado y parte de la conversación pudo escucharse durante la transmisión. Ante la situación, la conductora optó por no avanzar sobre el contenido del diálogo y dejó en claro que prefería preservar a la mamá de Tini en medio del delicado momento familiar.

“Ay, no, no. Está bien, la entiendo porque está pasándola mal y yo no me voy a meter con Mariana ”, remarcaron.