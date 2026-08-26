Revelaron un escalofriante dato sobre Tini Stoessel y sus padres: "Les suena una alarma"

A medida que pasan los días, aparecen nuevos detalles sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, y también sobre la manera en que durante años se manejaron distintos aspectos de la carrera y la economía de la cantante.
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Yanina Latorre contó detalles de la interna de la familia Stoessel y reveló una situación que habría ocurrido cuando Tini tenía 23 años, en una etapa en la que comenzaba a buscar mayor independencia de sus padres.
A medida que pasan los días, aparecen nuevos detalles sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, y también sobre la manera en que durante años se manejaron distintos aspectos de la carrera y la economía de la cantante.
En este contexto, Yanina Latorre, quien durante años mantuvo una relación cercana con Mariana Muzlera, mamá de la artista, contó en SQP (América TV) situaciones que habría presenciado de cerca y que permiten conocer cómo era la dinámica familiar alrededor de Tini. Según relató, el nivel de control sobre las finanzas de la cantante habría sido muy alto y ese esquema se habría mantenido durante buena parte de su carrera.
Para Latorre, esta dinámica comenzó a generar mayores tensiones a medida que Tini fue creciendo profesionalmente y empezó a buscar mayor independencia sobre las decisiones vinculadas con su carrera y su patrimonio. "Su mamá le hacía la agenda, la acompañaba a los shows, todo el tiempo. A la mamá le costó el despegue, a los 23 o 24 años. La familia no se dio cuenta y Tini no tiene intimidad: si gasta en una cartera, se enteran. Cada gasto que hace les suena una alarma a los padres", explicó la conductora.
"Él no la quiso cagar, pero el problema de la familia es que son muy controladores: de los amigos, de lo que hace Tini, de los amigos, de todo", expresó.
En plena cobertura de la interna que involucra a Tini Stoessel y su papá, Alejandro, se produjo una situación inesperada en vivo cuando Mariana Muzlera, madre de la cantante, se comunicó por accidente con Yanina Latorre mientras la periodista estaba haciendo su programa.
El episodio ocurrió cuando Yanina se encontraba al aire y recibió la llamada de Mariana. El contacto se dio en un momento especialmente delicado para la familia, luego de que trascendiera la disputa vinculada con el patrimonio de Tini y la auditoría que la artista habría solicitado sobre el manejo de sus ingresos y las sociedades relacionadas con su carrera.
Al advertir quién estaba intentando comunicarse con ella, la conductora decidió poner en contexto a sus compañeros antes de atender. “Me llama Mariana, la mamá de Tini”, comunicó a sus panelistas minutos antes de que terminara el programa.
La periodista rápidamente le hizo saber a Mariana que se encontraba transmitiendo y que la conversación podía quedar expuesta al aire: “Todo bien, estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Es que ya estoy al aire y está saliendo ”.
Sin embargo, el llamado ya había quedado registrado y parte de la conversación pudo escucharse durante la transmisión. Ante la situación, la conductora optó por no avanzar sobre el contenido del diálogo y dejó en claro que prefería preservar a la mamá de Tini en medio del delicado momento familiar.
“Ay, no, no. Está bien, la entiendo porque está pasándola mal y yo no me voy a meter con Mariana ”, remarcaron.