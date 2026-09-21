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Era policía y lo quisieron robar mientras hacía viajes con DiDi: el video de la balacera

Un policía de la Federal fue atacado mientras hacía viajes con DiDi en Avellaneda. Al intentar robarle la moto, sacó su arma y efectuó seis disparos: un adolescente de 17 años resultó herido.

El sospechoso permanece internado en el Hospital Fiorito. (Foto: archivo).

El sospechoso permanece internado en el Hospital Fiorito. (Foto: archivo).

Un policía de la Federal que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes baleó a un adolescente de 17 años durante un intento de robo en Villa Tranquila, Avellaneda. El joven recibió varios disparos durante el forcejeo y permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Fiorito.

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El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el cabo primero de la División Custodias Estratégicas de la Policía Federal Argentina (PFA) circulaba en su moto particular mientras realizaba viajes para la aplicación DiDi.

El efectivo había recibido una solicitud de viaje desde Dock Sud. Al llegar al punto indicado, se presentó un joven que, de acuerdo con la reconstrucción policial, habría intentado robarle.

Segundos después aparecieron otros dos sospechosos, que comenzaron a palpar al policía para quitarle sus pertenencias. En medio de la situación advirtieron que llevaba un arma en la cintura.

El forcejeo y los seis disparos

De acuerdo con la información de la PFA, los tres jóvenes forcejearon con el efectivo y comenzaron a golpearlo. Durante el enfrentamiento, el policía sacó su arma reglamentaria y efectuó seis disparos.

Una de las balas alcanzó al adolescente de 17 años. En el video que encabeza esta nota se observa cómo el joven cae sobre la vereda. Otro de los sospechosos intenta arrastrarlo para alejarlo del lugar, pero finalmente lo deja tendido en la vía pública.

Tras los disparos, varios vecinos comenzaron a increpar al policía, quien tomó su motocicleta y se retiró del lugar. El efectivo resultó ileso.

El adolescente quedó internado

A partir de un llamado al 911, personal de la Comisaría 1ª de Avellaneda se dirigió hasta Villa Tranquila. Poco después, los investigadores fueron alertados sobre el ingreso de un joven herido al Hospital Fiorito.

Los efectivos establecieron que se trataba del adolescente baleado durante el intento de robo. El joven permanece internado con pronóstico reservado.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Milione, de la Fiscalía N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En un primer momento, el expediente fue caratulado como tentativa de robo y lesiones.

Posteriormente, la causa quedó encuadrada como robo calificado en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con la información policial, hasta el momento no pudo acreditarse la aptitud para el disparo del arma que habrían utilizado los sospechosos.

El adolescente herido quedó imputado y continúa internado en el Hospital Fiorito. En tanto, el efectivo de la Policía Federal fue considerado damnificado en la causa.

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