Escándalo en el chat de mamis: denunciaron a una por quedarse con la plata de las camperas de egresados
Las familias del colegio Berta Lassalle de Alejandro Korn aseguraron que la acusada no entregó las prendas ni pudo justificar el destino de lo recaudado.
El Jardín Berta Lassalle, donde se presentó la polémica. (Foto: Jardín Berta Lassalle)
Un grupo de familias de un jardín de infantes de Alejandro Korn denunció a la madre de una alumna por presuntamente haberse quedado con el dinero destinado a la compra de camperas de egresados. El caso generó indignación entre los padres y frustración en los chicos, que esperaban cerrar el ciclo con la indumentaria.
Según informaron medios locales, la mujer había sido designada para reunir y administrar los fondos aportados por las familias del Jardín Berta Lassalle. El objetivo era encargar las camperas de egresados, pero las demoras en la entrega encendieron las primeras sospechas porque la mujer se habría quedado con $1.500.000.
De acuerdo al relato de los padres, la situación comenzó a complicarse cuando la acusada no pudo justificar el destino del dinero ni presentar comprobantes de pago. Tras reiterados reclamos y ante la falta de respuestas claras, las familias decidieron avanzar con una denuncia formal.
Ante la incertidumbre, los padres decidieron comunicarse directamente con la empresa y descubrieron que solo se había abonado una seña inicial de $45.000 y que el resto del dinero nunca fue transferido.
El episodio no solo generó preocupación por la pérdida económica, sino también por el impacto emocional en los alumnos, que aguardaban ese momento como parte del cierre del jardín.
Interviene la Justicia bonaerense
La causa quedó en manos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que busca determinar qué ocurrió con los fondos y si existió una maniobra fraudulenta.
Actualmente, solo 19 camperas están en proceso de confección -sublimadas pero sin coser- y otras cinco ni siquiera fueron incluidas en el pedido porque nunca se pagaron.
Mientras avanza la investigación, las familias reclaman una pronta respuesta y la recuperación del dinero, en un caso que vuelve a poner en foco la confianza en la administración de fondos escolares.