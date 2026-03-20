Escándalo en el chat de mamis: denunciaron a una por quedarse con la plata de las camperas de egresados

El episodio no solo generó preocupación por la pérdida económica, sino también por el impacto emocional en los alumnos, que aguardaban ese momento como parte del cierre del jardín.

69bd18e4ce954_570_340! Las familias decidieron avanzar con una denuncia formal.

Interviene la Justicia bonaerense

La causa quedó en manos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que busca determinar qué ocurrió con los fondos y si existió una maniobra fraudulenta.

Actualmente, solo 19 camperas están en proceso de confección -sublimadas pero sin coser- y otras cinco ni siquiera fueron incluidas en el pedido porque nunca se pagaron.

Mientras avanza la investigación, las familias reclaman una pronta respuesta y la recuperación del dinero, en un caso que vuelve a poner en foco la confianza en la administración de fondos escolares.