Exclusivo A24: así analizaron los videos para identificar a los rugbiers

"Nosotros nos abocamos a comparar genéricamente y vincular a los sospechosos con las imágenes aportadas", sostuvo la comisario Amigo. En la comparativa de videos se hizo el análisis de imagen e identificación facial de las fotografiadas registradas el 18 de enero de 2020.

Asimismo, Amigo afirmó que "la comparación se hace por vestimenta y rostro". A través de los colores, las formas y los logos lograron ver la compatibilidad de la vestimenta de los rugbiers.

"En un plano colocan las imágenes de todos los acusados y se van ubicando en las filmaciones", agregó Laura Amigo.

Consultada por cuantos involucrados hubo en la golpiza, la Jefa de la división individualización criminal dijo "efectivamente son 3 personas".

Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio de los rugbiers: "Yo no estaba ahí"

Después de días de intriga, este jueves finalmente se rompió el "pacto de silencio" entre los ocho acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Luciano Pertossi, parte del grupo de los rugbiers, decidió declarar en el marco de la novena audiencia del juicio por que se realiza en Dolores.

Según informó desde el lugar el cronista de A24, Leo Godoy, el joven levantó la mano esta mañana para interrumpir a los peritos y pidió la palabra. En ese momento, llamó a su abogado y le dijo "yo quiero hablar". Tras esto, expresó ante el tribunal: "Yo no estaba ahí y no voy a responder preguntas".

luciano-pertossi.png

La intervención se dio mientras los investigadores mostraban un video de la brutal golpiza a Fernando Báez Sosa al lado de un automóvil blanco durante la madrugada del 18 de enero de 2020. En las imágenes, se mostraba a una persona de negro con pantalón largo. Los peritos habrían identificado al sujeto como a Luciano Pertossi.

Ante esto, el ex rugbier pidió hablar. "Yo no estaba ahí", recalcó. Y ante una repregunta del fiscal de la causa, aseguró que no iba a responder. Según informó A24, la solicitud para declarar fue autorizada por el abogado de la defensa, Hugo Tomei.