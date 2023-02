Exclusivo A24 | Habló por primera vez Nina, la empleada doméstica del matrimonio asesinado en VIcente López

Aquino habló con A24 y reveló los detalles de toda la pesadilla que le tocó vivir.

Video: el relato de la empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López

Embed

Aquino, quien actualmente está procesada pero excarcelada, se lamentó por la situación que está viviendo y dijo que siente que "todo es muy injusto". Al ser consultada sobre qué piensa, no duda en decir: " Soy pobre y en Argentina para los pobres no hay Justicia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Me acusaron porque soy pobre y él (Martín) se quedó limpio", relató.

"Yo ese día fui a trabajar y después me mandaron presa. Todo es muy doloroso porque yo no hice nada", aclaró.

Embed

Cómo fue el asesinato a la pareja en Vicente López

Del Rio padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Si bien la empleada "Nina" Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.

Martin del rio NA.jpg Martín del Río está acusado del doble crimen de sus padres en Vicente López (Foto: NA).

Con base en prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó la prisión preventiva de Del Rio como autor de un "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.