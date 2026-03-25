Explosión e incendio en Merlo: detuvieron al dueño del depósito de garrafas en donde se originó el fuego
Las llamas se propagaron rápidamente en la empresa de Mariano Acosta, provocando múltiples detonaciones y dejando cuatro heridos.
Detuvieron al dueño del depósito de garrafas en donde se originó el fuego.
Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, y provocó una serie de explosiones que sembraron el pánico entre los vecinos. El fuego se desató poco antes de las 7 en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres, y rápidamente se propagó hacia viviendas linderas, en tanto el dueño del lugar quedó demorado a disposición del fiscal.
Según el parte oficial, al menos cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. Entre ellas, un joven de 18 años, identificado como Thiago, permanece internado en estado grave con traumatismo craneoencefálico tras ser impactado por una garrafa que salió despedida. Los otros heridos —Diego Hernán Robledo (41), Víctor Hugo Tuller (47) y Raúl Oscar Cros (48)— sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y fueron trasladados de urgencia a centros de salud, donde permanecen en terapia intensiva con estado reservado.
De acuerdo con el testimonio de uno de los trabajadores, el incendio habría comenzado cuando se conectó una pava eléctrica en un contexto donde habría una fuga de gas. La combinación derivó en una explosión que desató el siniestro. Tuller, uno de los heridos, sufrió quemaduras severas en el cuello y las manos.
El operativo de emergencia se activó de inmediato: bomberos y personal policial acudieron al lugar para controlar las llamas, que avanzaron desde el depósito hacia una casa vecina. Las columnas de humo y las detonaciones fueron visibles y audibles a varias cuadras, lo que obligó a muchos vecinos a autoevacuarse por temor a nuevas explosiones.
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En medio de la investigación, el propietario del lugar, Óscar Adrián Benítez (48), fue demorado. Según declaró, se dedicaba a la compra y venta de tubos de gas, aunque reconoció que el depósito no contaba con habilitación.
La causa fue caratulada como “incendio” y quedó a cargo de la UFI N°2 de Morón, bajo la órbita del fiscal Fernando Cappello, quien ordenará peritajes para determinar las responsabilidades.
La madre de Thiago relató el momento del impacto
El dramático episodio reavivó el reclamo de los vecinos, quienes denunciaron que el lugar funcionaba de manera clandestina desde hace años. La madre de Thiago relató el momento del impacto: “Estábamos por salir de casa cuando de repente lo vi volar. Una garrafa entró al domicilio y le pegó en la cabeza”. Además, aseguró que ya habían advertido sobre el peligro: “Cuando él tenía 2 años también explotó este lugar. Mi papá luchó para que lo cerraran”.
Otros testimonios reflejaron el terror vivido durante el incendio. “No me animo a salir, vibra todo, vuelan las garrafas por el aire”, contó un comerciante de la zona. Otra vecina relató que, tras escuchar la explosión, tomó a sus hijos y salió de su casa ante el temor de que la situación empeorara.
El hecho generó conmoción en Mariano Acosta y volvió a poner en foco el funcionamiento de depósitos sin control ni habilitación en zonas residenciales, con riesgos latentes para toda la comunidad.