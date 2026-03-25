Explosión e incendio en Merlo: detuvieron al dueño del depósito de garrafas en donde se originó el fuego

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En medio de la investigación, el propietario del lugar, Óscar Adrián Benítez (48), fue demorado. Según declaró, se dedicaba a la compra y venta de tubos de gas, aunque reconoció que el depósito no contaba con habilitación.

La causa fue caratulada como “incendio” y quedó a cargo de la UFI N°2 de Morón, bajo la órbita del fiscal Fernando Cappello, quien ordenará peritajes para determinar las responsabilidades.

La madre de Thiago relató el momento del impacto

El dramático episodio reavivó el reclamo de los vecinos, quienes denunciaron que el lugar funcionaba de manera clandestina desde hace años. La madre de Thiago relató el momento del impacto: “Estábamos por salir de casa cuando de repente lo vi volar. Una garrafa entró al domicilio y le pegó en la cabeza”. Además, aseguró que ya habían advertido sobre el peligro: “Cuando él tenía 2 años también explotó este lugar. Mi papá luchó para que lo cerraran”.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-mYbS2i1774435503546-1774435632 Un depósito de garrafas se incendió esta mañana en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo.

Otros testimonios reflejaron el terror vivido durante el incendio. “No me animo a salir, vibra todo, vuelan las garrafas por el aire”, contó un comerciante de la zona. Otra vecina relató que, tras escuchar la explosión, tomó a sus hijos y salió de su casa ante el temor de que la situación empeorara.

El hecho generó conmoción en Mariano Acosta y volvió a poner en foco el funcionamiento de depósitos sin control ni habilitación en zonas residenciales, con riesgos latentes para toda la comunidad.