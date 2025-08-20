"Es una etapa terminada": Facundo Moyano y Eva Bargiela, cara a cara en la nueva audiencia de divorcio

La modelo se mostró aliviada por el cierre de este capítulo: “Estoy muy contenta de que esta etapa, que ha sido muy difícil para mí, se haya terminado. No voy a hablar de nada más, solo que es una etapa terminada. Yo estoy muy contenta, esperando a un bebé con mucho amor. El pasado ya está”.

Cabe recordar que Eva Bargiela y Facundo Moyano decidieron poner fin a su relación en 2023, luego de varios años juntos y dos años de matrimonio.

La reacción de Pampita al enterarse de que Eva Bargiela no quiere celebrar su baby shower

Durante su participación como invitada especial en Los 8 escalones (El Trece), Eva Bargiela sorprendió a Pampita con una confesión inesperada: no tiene ganas de organizar el baby shower.

La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto al futbolista Gianluca Simeone, aprovechó el espacio televisivo para compartir cómo está viviendo esta etapa tan especial.

Mientras avanzaba el juego, Pampita recordó la celebración que Camila Homs y José Sosa realizaron para revelar el sexo de su bebé: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”.

Fue entonces cuando la conductora quiso saber si Eva había hecho algo similar. “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”, respondió la modelo, dejando claro que no es muy fan de ese tipo de eventos.

Aunque no está del todo convencida, Eva reconoció que probablemente lo hará por su pareja: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Pampita, madre de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, no dudó en animarla con entusiasmo: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.