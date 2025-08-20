A24.com

"Es una etapa terminada": Facundo Moyano y Eva Bargiela, cara a cara en la nueva audiencia de divorcio

Eva Bargiela y Facundo Moyano volvieron a verse las caras en una nueva audiencia de divorcio.

20 ago 2025, 16:45
Este miércoles se llevó una nueva audiencia de divorcio entre Eva Bargiela y Facundo Moyano, centrada en la división de bienes. En diálogo con Intrusos (América TV), ambos decidieron romper el silencio y hablar públicamente sobre el cierre de esta etapa.

Facundo Moyano aclaró: “Primero, lo que quiero decir es que acá no hubo una separación escandalosa ni nada por el estilo. Lo único que yo dije mediáticamente, más allá de esto, es que estaba separado”.

Con tono firme, el exdiputado agregó: “No voy a hablar más del tema, no me interesa y nunca me interesó. Yo no hice ningún tipo de demanda ni nada por el estilo, me hicieron una demanda a mí y por eso estoy acá. No voy a agregar nada más, lo único que hice por mi parte fue presentar una demanda para separarnos hace dos años. Lo único que hice fue separarme”.

Por su parte, Bargiela, quien actualmente espera su primer hijo junto al futbolista Gianluca Simeone, también se expresó con serenidad: “Es una etapa terminada y ya está, no tengo mucho más para decir. Ahora, me tengo que ocupar de lo más importante de mi vida, que es mi bebé y mi familia”.

La modelo se mostró aliviada por el cierre de este capítulo: “Estoy muy contenta de que esta etapa, que ha sido muy difícil para mí, se haya terminado. No voy a hablar de nada más, solo que es una etapa terminada. Yo estoy muy contenta, esperando a un bebé con mucho amor. El pasado ya está”.

Cabe recordar que Eva Bargiela y Facundo Moyano decidieron poner fin a su relación en 2023, luego de varios años juntos y dos años de matrimonio.

La reacción de Pampita al enterarse de que Eva Bargiela no quiere celebrar su baby shower

Durante su participación como invitada especial en Los 8 escalones (El Trece), Eva Bargiela sorprendió a Pampita con una confesión inesperada: no tiene ganas de organizar el baby shower.

La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto al futbolista Gianluca Simeone, aprovechó el espacio televisivo para compartir cómo está viviendo esta etapa tan especial.

Mientras avanzaba el juego, Pampita recordó la celebración que Camila Homs y José Sosa realizaron para revelar el sexo de su bebé: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”.

Fue entonces cuando la conductora quiso saber si Eva había hecho algo similar. “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”, respondió la modelo, dejando claro que no es muy fan de ese tipo de eventos.

Aunque no está del todo convencida, Eva reconoció que probablemente lo hará por su pareja: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Pampita, madre de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, no dudó en animarla con entusiasmo: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

