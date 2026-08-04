La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse y define la estrategia para impulsar las reformas de Milei

La propuesta sería elevar del 15% al 25% el porcentaje permitido, con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios para avanzar con la norma.

Las modificaciones serán presentadas posteriormente en una conferencia de prensa encabezada por la senadora Patricia Bullrich, quien explicará los cambios incorporados a un proyecto que ya acumula 16 versiones.

Las reformas que busca impulsar el Gobierno

Además del debate sobre la propiedad privada, la mesa política analizará el calendario legislativo para otros proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada.

Entre ellos aparecen:

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , considerada por el oficialismo como "el proyecto del semestre".

, considerada por el oficialismo como "el proyecto del semestre". El proyecto de Inocencia Fiscal II .

. La modificación del régimen de Zonas Frías .

. Un nuevo paquete de medidas económicas que complementará la reforma del BCRA.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para este martes a las 15 a los jefes de los bloques aliados con el objetivo de coordinar un cronograma de trabajo conjunto para el tratamiento de estas iniciativas.

El desafío de combinar gestión y campaña

En la Casa Rosada también buscan definir cómo equilibrar la agenda legislativa con la estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Aunque algunos sectores del oficialismo consideran que el inicio anticipado del debate electoral puede complicar la aprobación de proyectos en el Congreso, cerca del Presidente relativizan esa preocupación.

El antecedente de la semana pasada

La reunión de la mesa política estaba prevista originalmente para la semana pasada, pero fue postergada debido al receso parlamentario.

Como antesala del encuentro, este lunes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Chaco para participar del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA).

Del encuentro también participaron el armador político Eduardo "Lule" Menem y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, dos integrantes de la mesa política que mantienen un rol activo en la construcción de acuerdos con gobernadores de cara al calendario electoral.