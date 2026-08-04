Denisse González, ex Gran Hermano, habló de su internación y alertó: "Viene para un rato más"

Luego Denisse González se tomó un tiempo para agradecer los presentes que le hicieron llegar sus fanáticos durante la internación que le dan fuerza para llevar el proceso.

"Y quiero decirles algo aparte... Gracias, de verdad. No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acerquen hasta acá y aún así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón", indicó movilizada.

Y cerró reafirmando el lazo con sus fanáticos: "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y como siempre digo ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden".

Qué dijo Denisse González al confirmar su internación

Denisse González comentó hace unos días el motivo de su alejamiento de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores al contar que se encontraba internada.

"Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles lo que anda pasando. Entré a hacerme unos estudios de rutina el lunes y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000", comenzó su mensaje.

"Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa. Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca", añadio la ex Gran Hermano.

Y remarcó: "Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y quería compartirles una buena noticia: en solo dos días mis plaquetas ya subieron a 21.000. Todavía queda camino por recorrer y siguen siendo bajas, pero es un paso enorme y me llena de esperanza".