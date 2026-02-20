"No me quiero morir": el pedido de auxilio de la víctima del brutal femicidio en San Martín

Araceli contó que el agresor bajaba y subía con el cuchillo en la mano, que no dejaba ingresar a los vecinos y que fueron ellos quienes finalmente lo retuvieron hasta que intervino la policía. “No me importó el cuchillo, nada. Daniela se me estaba desangrando en las piernas”, expresó.

Por qué la familia sostiene que fue un crimen planificado

Para la hermana de la víctima, no hay dudas de que el femicidio fue premeditado. “Este tipo lo planeó. Él vino a matar a mi hermana”, afirmó. Según relató, días antes el acusado había preguntado por las cámaras de seguridad y por el tiempo de grabación. Además, Daniela tenía cámaras internas porque le tenía miedo.

“Primero le sacó el internet a mi hermana”, aseguró Mariela. También reveló que Díaz había conseguido una copia de las llaves. “Él le robó las llaves a Daniela, se hizo una copia y la tenía escondida. Esperó el momento”.

Araceli confirmó esa versión: el dueño del complejo le había pedido que devolviera las llaves tras la separación, pero él habría hecho una copia antes de entregarlas. “Estaba todo organizado”, insistió la familia.

Díaz ya no convivía con Daniela. Ella había decidido separarse el año pasado y, según su hermana, existían antecedentes de violencia que nunca fueron denunciados. “Ella le tenía terror. Nosotros le pedimos que denunciara, pero no quería. Tenía miedo”, explicó Mariela.

Qué pasó con la detención y qué pide la familia

El acusado está detenido, con intervención de la UFI 3 a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, bajo la carátula de femicidio, delito que prevé prisión perpetua.

Sin embargo, el accionar policial también fue cuestionado. Según Araceli, los efectivos que estaban en la zona no intervinieron de inmediato y fueron los vecinos quienes lo retuvieron. “Los vecinos tuvieron que correr y traerlos para que lo pudieran esposar”, denunció.

La familia exige justicia y que el crimen no quede impune. “Nada me va a devolver a mi hermana, pero voy a hacer lo posible para que se pudra en la cárcel”, sostuvo Mariela. También remarcó que lo vio en la comisaría y que “estaba consciente de lo que hizo”. Según contó, incluso habría respondido a una policía que sabía lo que había hecho.

Daniela era muy querida en su entorno. Su familia viajó desde Corrientes para despedirla y este viernes será enterrada, a la espera de que se completen los trámites judiciales.

El caso se suma a una cifra alarmante: de acuerdo con el Observatorio Lucía Pérez, ya se registraron 34 femicidios en lo que va del año, además de 34 intentos. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia devastada y una comunidad que vuelve a preguntarse cómo prevenir lo que muchas veces ya había dado señales.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte en Argentina al 144, línea gratuita y disponible las 24 horas.