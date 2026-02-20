En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
San Martín
HORROR

"No me quiero morir": el pedido de auxilio de la víctima del brutal femicidio en San Martín

Daniela fue asesinada a puñaladas por su expareja en su casa de San Martín. El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y su familia denunció que fue un crimen planificado.

No me quiero morir: el pedido de auxilio de la víctima del brutal femicidio en San Martín

Un nuevo femicidio sacude a San Martín y vuelve a exponer la violencia extrema que atraviesan muchas mujeres. Daniela fue asesinada a puñaladas en su vivienda del barrio 18 por quien había sido su pareja, Juan Ramón Díaz, de 42 años. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes, calificadas como “impactantes” por los propios conductores del programa Arranca la Tarde de A24, muestran una secuencia que, según la familia, fue planificada.

Leé también Horror: asesinó a su novia y se atrincheró con el cadáver
Thania Santillán, de 22 años, fue asesinada por su pareja.
Embed

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. En los videos se observa al hombre ingresar con tranquilidad al complejo, con llaves en la mano, subir las escaleras y abrir la puerta del departamento donde Daniela se encontraba descansando. Minutos después, ella aparece herida de gravedad, con múltiples puñaladas en el pecho, los brazos y la zona lumbar. Finalmente muere desangrada en el patio interno de la vivienda.

Cómo fue el ataque que quedó grabado por las cámaras

Las imágenes muestran a Díaz entrando al lugar de manera aparentemente calma. Según se detalló al aire, el asesino tenía una llave tanto del acceso principal como del departamento. Daniela, que estaba acostada por la hora, fue sorprendida en un claro estado de vulnerabilidad.

Herida de muerte, logró salir al patio donde fue asistida por Araceli, vecina y familiar. “Yo escucho el grito de ella que me dice ‘Ara, ayudame’”, relató entre lágrimas. “Ella me decía: ‘Juan me apuñaló, por favor salvame, no me quiero morir, tengo a mis gatitos’. Era lo único que me pedía”.

Araceli contó que el agresor bajaba y subía con el cuchillo en la mano, que no dejaba ingresar a los vecinos y que fueron ellos quienes finalmente lo retuvieron hasta que intervino la policía. “No me importó el cuchillo, nada. Daniela se me estaba desangrando en las piernas”, expresó.

Por qué la familia sostiene que fue un crimen planificado

Para la hermana de la víctima, no hay dudas de que el femicidio fue premeditado. “Este tipo lo planeó. Él vino a matar a mi hermana”, afirmó. Según relató, días antes el acusado había preguntado por las cámaras de seguridad y por el tiempo de grabación. Además, Daniela tenía cámaras internas porque le tenía miedo.

“Primero le sacó el internet a mi hermana”, aseguró Mariela. También reveló que Díaz había conseguido una copia de las llaves. “Él le robó las llaves a Daniela, se hizo una copia y la tenía escondida. Esperó el momento”.

Araceli confirmó esa versión: el dueño del complejo le había pedido que devolviera las llaves tras la separación, pero él habría hecho una copia antes de entregarlas. “Estaba todo organizado”, insistió la familia.

Díaz ya no convivía con Daniela. Ella había decidido separarse el año pasado y, según su hermana, existían antecedentes de violencia que nunca fueron denunciados. “Ella le tenía terror. Nosotros le pedimos que denunciara, pero no quería. Tenía miedo”, explicó Mariela.

Qué pasó con la detención y qué pide la familia

El acusado está detenido, con intervención de la UFI 3 a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, bajo la carátula de femicidio, delito que prevé prisión perpetua.

Sin embargo, el accionar policial también fue cuestionado. Según Araceli, los efectivos que estaban en la zona no intervinieron de inmediato y fueron los vecinos quienes lo retuvieron. “Los vecinos tuvieron que correr y traerlos para que lo pudieran esposar”, denunció.

La familia exige justicia y que el crimen no quede impune. “Nada me va a devolver a mi hermana, pero voy a hacer lo posible para que se pudra en la cárcel”, sostuvo Mariela. También remarcó que lo vio en la comisaría y que “estaba consciente de lo que hizo”. Según contó, incluso habría respondido a una policía que sabía lo que había hecho.

Daniela era muy querida en su entorno. Su familia viajó desde Corrientes para despedirla y este viernes será enterrada, a la espera de que se completen los trámites judiciales.

El caso se suma a una cifra alarmante: de acuerdo con el Observatorio Lucía Pérez, ya se registraron 34 femicidios en lo que va del año, además de 34 intentos. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia devastada y una comunidad que vuelve a preguntarse cómo prevenir lo que muchas veces ya había dado señales.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte en Argentina al 144, línea gratuita y disponible las 24 horas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio San Martín
Notas relacionadas
La aberrante nueva acusación contra Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba
Pablo Laurta volvió a lanzar fuertes acusaciones mientras sigue detenido por el doble femicidio que conmocionó a Córdoba
Condenaron al clan Sena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar