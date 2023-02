Fernando Burlando: "Si no estamos conformes con el fallo vamos a apelarlo"

En ese sentido, Burlando afirmó: "El objetivo es perpetua. Nuestro pedido tiene que ver con ocho perpetuas, para los ocho acusados. Mi tranquilidad radica en la contundencia de la prueba, o que vimos y oímos en el juicio. Creo que los jueces no pueden ver cosas diferentes a lo que observamos nosotros y los papás de Fernando Báez Sosa. La vara tiene que ponerse muy estricta. Es un caso bisagra que nos puede enseñar mucho".

Y agregó: "Uno no ve una sanción diferente a la prisión perpetua. Ocho condenas es un buen comienzo pero no un buen final. Confiamos en las instituciones. Si no estamos conformes con el fallo vamos a apelarlo. Hubo mucho delirio en la audiencia. Los papás están bien. Luego de una tragedia así, uno transita la vida de manera diferente. Fernando no vuelve. La angustia de perder un hijo de manera traumática convive hasta el último día de vida".

Por último, Burlando afirmó que había mucha experiencia en el juicio oral: "Nosotros evaluamos que hicieron los jueces, si son o no docenes y si juegan tenis o fútbol. En esa evaluación inicial vimos que tenemos tres jueces destacados por su probidad y buena fe. Con mucha experiencia. A la doctora Castro la conocí hace 30 años en estos tribunales. Siempre tuvo un desempeño profesional impecable. La evaluación va a ser a conciencia. Yo voy a seguir peleando por mi postura".

Juicio por Fernando Báez Sosa: quiénes podrían recibir prisión perpetua y por qué

alegato-de-los-8-rugbiers-acusados-en-el-juicio-por-fernando-baez-sosa-1498775.jpg

Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron a juicio imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan los padres de la víctima.

Si los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hacen lugar a lo planteado por fiscales y particular damnificado y entienden que todos o algunos son coautores del mismo delito, la pena que les cabe es la prisión perpetua.

En caso de que el tribunal considere acreditado uno solo de los agravantes, la pena será también de perpetua para aquellos que sean hallados penalmente responsables como coautores.