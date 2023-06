Filmaba a escondidas a mujeres y terminó de la peor manera

El sujeto la había convocado en su casa, ubicada sobre la calle Finlandia, con el argumento de que allí tenía un showroom y necesitaba promocionar una prendas.

De acuerdo al portal el portal Misiones Online, a la joven le había llamado la atención que el dueño del lugar le pidiera ir sin compañía y que vistiera medias de red. Por eso, decidió ir acompañada.

Al llegar a la vivienda, el propietario la dirigió a una habitación para que ella pudiera cambiarse. Cuando se dispuso a sacarse la ropa, notó que en una repisa, dentro de una caja, un teléfono.

Embed

“Esto es para mostrar que me quería grabar mientras me estaba cambiando. Yo parezco pelotuda, pero no soy. Esta es la prueba”, afirma la joven desde un video que grabó en sus redes para hacer la denuncia.

Cómo terminó el dueño del showroom que grababa a escondidas a mujeres

Poco después, el hombre se dio cuenta de que había sido descubierto y le escribió a través de WhatsApp. “Te quiero pedir disculpas por lo que intenté hacer hace un rato. No logré nada pero quedé mal frente a ustedes. No hice nada, lo intenté. No quise que termine esto mal. Porfa, disculpame”, le dijo.

En este contexto, la mujer realizó una denuncia en la comisaría y tras analizar el video, la Policía de Misiones, detuvo al acusado en su vivienda.

https://twitter.com/GimenaCcardozo/status/1673768268320874517 Hoy, después que me fui para hacerle la denuncia y después de DISCULPARSE conmigo LE ESCRIBIÓ A OTRA CHICA para que vaya a su casa. Enfermo.

Foto 1 sus "disculpas"

Foto 2 lo poco arrepentido que estaba ya que media hora después de que lo descubrí ya buscaba otra víctima pic.twitter.com/smwQg3WJrO — China Cardozo (@GimenaCcardozo) June 27, 2023

Gracias a que la joven denunció lo que le pasó en las redes sociales, más mujeres expresaron que sufrieron la misma violación a su intimidad en manos del hombre, que, de acuerdo a la denunciante, trabajaría como portero en una escuela.

“Hola, es imposible que hagamos una sesión de nuevo, no?”, es el mensaje que envió Roni D. a otra de las víctimas. “¿Podés dejar de escribirme? Te dije que no más de una vez”, le contesta ella, consta en uno de los posteos que dio a conocer la denunciante.