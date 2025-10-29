Filtran cómo fue el macabro plan para torturar a Lara, Morena y Brenda

Sin embargo, los investigadores sostienen que la versión del hombre está llena de contradicciones y omisiones. “Detalló que Los Pulpos es una organización delictiva que tiene base en Trujillo, con la que él dice no tener nada que ver, pero los indicios apuntan en otra dirección”, remarcó el fiscal.

Las autoridades peruanas, de hecho, confirmaron que la banda Los Pulpos está vinculada a delitos de tráfico de drogas, secuestros y homicidios por encargo. El propio Zavaleta habría formado parte de las fuerzas policiales en Perú, lo que le habría otorgado conocimientos tácticos y contactos para desarrollar actividades criminales.

Durante su testimonio, el hombre reconoció que “fue policía en Perú”, aunque negó haber sido apartado por causas disciplinarias o penales. Aun así, los registros judiciales señalan que su salida de la fuerza estuvo relacionada con investigaciones internas por corrupción y vínculos con narcotraficantes.

El fiscal Arribas detalló además que uno de los imputados reconoció al Señor J en una exhibición de fotos, lo que refuerza su conexión con la causa. “A partir de esa identificación y del análisis de llamadas entre los teléfonos incautados, se consolidó la hipótesis de que Zavaleta fue quien dio las órdenes para ejecutar el triple homicidio”, explicó el funcionario judicial.

Las víctimas —Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— fueron halladas sin vida en distintos puntos de Florencio Varela, en un crimen que estremeció a la comunidad por la violencia y frialdad con la que se cometió. Todas ellas tenían entre 20 y 25 años y, según la investigación, habían sido utilizadas como intermediarias para el traslado de droga.

El móvil del crimen, según los datos reunidos, estaría directamente vinculado con una disputa por estupefacientes robados. “El motivo fue para obtener la droga que habían robado y, a partir de ahí, las mataron”, sostuvo Arribas. El fiscal precisó además que “se habla de entre tres y cuatro kilos, que si eran de máxima pureza, podrían haberse multiplicado en valor al momento de la venta. Esos son los números que estamos manejando”.

En el mercado ilegal, un kilo de cocaína pura puede alcanzar precios exorbitantes una vez fraccionado, lo que explica la violencia extrema utilizada por la banda para recuperar el botín. De acuerdo con fuentes judiciales, los tres homicidios ocurrieron con diferencia de horas y presentan características comunes, como el uso de armas de fuego y señales de tortura previas a la muerte.

Las pericias también revelaron que las víctimas habrían sido trasladadas en vehículos distintos, coordinados desde un punto central donde presuntamente se encontraba la base operativa de la organización. En ese mismo lugar, según la hipótesis del Ministerio Público, se almacenaba la droga y se planificaban los movimientos de distribución.

El rol del Señor J, según las pruebas reunidas, habría sido el de organizador y enlace principal con otros miembros del grupo, muchos de ellos detenidos actualmente por causas vinculadas al narcotráfico y los homicidios por encargo. Las escuchas y los mensajes interceptados por la Policía Federal permiten inferir que el acusado mantenía contacto directo con actores del narcotráfico peruano y colombiano, y que incluso habría negociado cargamentos de cocaína destinados a Buenos Aires.

Dentro de la investigación también surgió el nombre de otro detenido, identificado como Carlos “El Tano” Méndez, quien habría sido el encargado de ejecutar los asesinatos por orden del Señor J. Según el expediente, Méndez mantenía comunicación directa con Zavaleta y recibió indicaciones precisas sobre cómo debía actuar para eliminar a las jóvenes y recuperar la droga sustraída.

El caso, que combina elementos de narcotráfico internacional, corrupción policial y violencia de género, ha generado una profunda preocupación en las autoridades judiciales. Desde la fiscalía sostienen que el triple crimen no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio que podría involucrar a una red de narcotraficantes con ramificaciones en Perú y Argentina.

En paralelo, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. Brenda, Morena y Lara fueron recordadas en una emotiva marcha frente a los tribunales de Florencio Varela, donde decenas de personas exigieron penas ejemplares para los responsables. “No queremos más impunidad. Nuestras hijas fueron asesinadas por gente que se siente intocable”, expresó entre lágrimas la madre de una de las víctimas.

A medida que avanza la investigación, se espera que en los próximos días se incorporen nuevos testimonios y peritajes que permitan consolidar la acusación. El fiscal Arribas anticipó que pedirá una revisión de los registros penitenciarios, en especial de las visitas y comunicaciones que mantuvo Zavaleta desde su detención.

El objetivo de la fiscalía es determinar cómo logró el Señor J mantener el control operativo desde el penal, un patrón que se repite en diversas organizaciones criminales que operan en el país y utilizan los teléfonos celulares dentro de las cárceles como herramientas de coordinación delictiva.

El caso, que aún se encuentra en etapa de instrucción, podría derivar en una causa federal por narcotráfico transnacional si se confirma el vínculo con la banda Los Pulpos de Trujillo. Por ahora, los investigadores se concentran en establecer la cadena de mando y el rol de cada integrante en la trama delictiva que culminó con el asesinato de las tres jóvenes.

Mientras tanto, el nombre de Joseph Freyser Cubas Zavaleta continúa resonando con fuerza en los pasillos judiciales. Su pasado como expolicía en Perú, sus supuestos vínculos con una banda narco y su presencia en el entorno del crimen lo convierten en una pieza clave de un rompecabezas macabro que aún no termina de armarse.

El fiscal Arribas lo sintetizó con una frase que grafica la complejidad del caso: “Estamos ante una estructura criminal que combina inteligencia, planificación y violencia. No se trata de un simple ajuste de cuentas, sino de una operación cuidadosamente ejecutada”.

Con cada nueva declaración, el expediente crece y se vuelve más oscuro. Y mientras la justicia intenta desentrañar quién dio la orden final, la comunidad de Florencio Varela sigue golpeada por un triple crimen que expuso la crueldad y el poder de las mafias del narcotráfico que operan en el país.