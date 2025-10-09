Nacho Castañares contó cómo vivió Thiago Medina su regreso a casa después del alta médica: "Me dijo que..."

Nacho Castañares contó en LAM (América TV) cómo fueron las primeras horas de Thiago Medina luego de haber sido dado de alta este 9 de octubre al mediodía, tras varias semanas internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Nacho Castañares dio detalles sobre la salud de su amigo Thiago Medina, luego de que este recibiera el alta médica tras el grave accidente que sufrió en Moreno.
Indudablemente, la noticia de la milagrosa recuperación del joven, quien estuvo al borde de la muerte luego del grave accidente que sufrió, se convirtió en uno de los temas más comentados del día y generó una enorme ola de alegría entre sus familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano 2022 que lo acompañaron, entre ellos, el padrino de Laia y Aimé.
“Está bien, sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”, explicó Nacho acerca del estado de Thiago tras el accidente.
Castañares también relató cómo fue el reencuentro con su amigo y reveló detalles sobre su estado tras recibir el alta médica. Según explicó, todavía intenta procesar todo lo ocurrido y reconstruir lo que vivió. “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”, explicó en el ciclo de América TV.
Asimismo, expresó la enorme alegría que sintió al verlo nuevamente en su hogar, luego de semanas de preocupación e incertidumbre por su estado de salud: “Hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”.
Finalmente, con un toque de humor y esperanza, Nacho se refirió a la vida personal de Medina y al ser indagado sobre una posible boda con Daniela Celis, cerró, divertido: “¡Ojalá!“.
Tras varias semanas de incertidumbre y recuperación, Thiago Medina finalmente pudo reencontrarse con sus hijas Laia y Aimé, en un momento cargado de emoción que rápidamente se reflejó en las redes sociales.
Daniela Celis, madre de las niñas, compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Thiago, donde se lo ve entrando a la casa mientras sus hijas lo observan desde la ventana con ilusión. Al percibirlo, corren hacia él y se funden en un abrazo interminable, un gesto que reflejó la fuerza del vínculo entre padre e hijas y la alegría de volver a estar juntos luego de 28 días de preocupación constante.
Durante todo el tiempo que el exparticipante de Gran Hermano 2022 permaneció internado, recibió el acompañamiento constante de su familia, amigos y especialmente de cuya presencia fue fundamental en su recuperación. Como contó su amigo Nacho Castañares, Medina todavía intenta procesar todo lo que vivió en este tiempo, que de hecho, no fue poco ni tampoco fácil.
La vuelta a casa no solo significó la mejora física, sino también la reafirmación del amor y la unión familiar que lo rodea.