Nacho Castañares contó cómo vivió Thiago Medina su regreso a casa después del alta médica: "Me dijo que..."

Asimismo, expresó la enorme alegría que sintió al verlo nuevamente en su hogar, luego de semanas de preocupación e incertidumbre por su estado de salud: “Hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”.

Finalmente, con un toque de humor y esperanza, Nacho se refirió a la vida personal de Medina y al ser indagado sobre una posible boda con Daniela Celis, cerró, divertido: “¡Ojalá!“.

Embed

Cómo fue el reencuentro de Thiago Medina con sus hijas

Tras varias semanas de incertidumbre y recuperación, Thiago Medina finalmente pudo reencontrarse con sus hijas Laia y Aimé, en un momento cargado de emoción que rápidamente se reflejó en las redes sociales.

Daniela Celis, madre de las niñas, compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Thiago, donde se lo ve entrando a la casa mientras sus hijas lo observan desde la ventana con ilusión. Al percibirlo, corren hacia él y se funden en un abrazo interminable, un gesto que reflejó la fuerza del vínculo entre padre e hijas y la alegría de volver a estar juntos luego de 28 días de preocupación constante.

Durante todo el tiempo que el exparticipante de Gran Hermano 2022 permaneció internado, recibió el acompañamiento constante de su familia, amigos y especialmente de cuya presencia fue fundamental en su recuperación. Como contó su amigo Nacho Castañares, Medina todavía intenta procesar todo lo que vivió en este tiempo, que de hecho, no fue poco ni tampoco fácil.

Embed

La vuelta a casa no solo significó la mejora física, sino también la reafirmación del amor y la unión familiar que lo rodea.