La irónica frase de Pampita sobre las botineras con un claro guiño a la China Suárez

¿Qué decisión tomó la China Suárez que podría desatar la furia de Pampita?

Desde que inició su romance con Mauro Icardi, la China Suárez comenzó a modificar distintos aspectos de su vida de forma paulatina, lo que derivó en roces con Benjamín Vicuña y podría abrir un nuevo frente con Pampita tras una determinación que sorprendió a muchos. La actriz parece estar transitando una etapa renovada, alejándose de ciertos vínculos previos y enfocándose más en su vínculo con el delantero.

En los últimos días, La China compartió que ya tenía una flamante y sofisticada residencia en Turquía, país donde proyecta instalarse junto al ídolo del Galatasaray. Esta decisión marca no solo un paso firme en su historia de amor, sino también un giro en sus relaciones personales. La actriz, que hasta hace poco mantenía una relación cordial con Benjamín Vicuña, ahora parece estar priorizando sus propios deseos y elecciones, lo que habría provocado un alejamiento con personas que antes formaban parte de su círculo íntimo.

Además, se supo que La China decidió desprenderse de una de sus viviendas en la zona de Palermo, lo que se interpreta como parte de esta nueva etapa. Al mismo tiempo, realizó una limpieza en sus redes sociales, y entre las acciones más comentadas estuvo el hecho de dejar de seguir a Pampita en Instagram, aunque la modelo aún la sigue.

Las capturas de pantalla difundidas por Juariu fueron las que pusieron en evidencia esta decisión, generando revuelo entre los seguidores de ambas. En paralelo, Icardi también fue protagonista al viajar con la China Suárez a un lugar paradisíaco. En ese contexto, el futbolista se mostró pleno junto a la actriz, en imágenes que reflejan que la pareja atraviesa un momento de disfrute, pese a las críticas y el foco mediático.

Por otro lado, Ivana Icardi se sumó a la controversia al publicar un mensaje en sus redes en respuesta a un comentario negativo hacia la China Suárez. Sus palabras agregaron un nuevo episodio al conflicto y dejaron en claro que los cambios en la vida de la actriz no pasan desapercibidos ni para su entorno ni para el público.

