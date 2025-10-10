A24.com

La irónica frase de Pampita sobre las botineras con un claro guiño a la China Suárez

En Los 8 escalones, Pampita lanzó una frase con doble filo que no solo apuntó al rol de las botineras, sino que también pareció tener como destinataria a la China Suárez.

10 oct 2025, 00:25
En Los 8 escalones (El Trece), Pampita lanzó una serie de comentarios con tono irónico hacia Evangelina Anderson sobre el papel de las botineras y deslizó una indirecta que estaría dirigida a la China Suárez, expareja de Benjamín Vicuña y actual novia del futbolista Mauro Icardi.

En medio de la charla, Anderson —ex de Martín Demichelis— relató cómo surgió su amistad con Karina La Princesita, cuando esta estaba en pareja con el Kun Agüero durante su etapa en el Manchester City. En ese contexto, Pampita le preguntó con picardía: "¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al super juntas?".

Tras mencionar varias actividades cotidianas, Evangelina resumió con humor su experiencia: "Botineamos". Y Pampita disparó: "Sí, chicas. A mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole".

Aunque el intercambio fue en tono distendido, el comentario pareció tener como destinataria a la ex Casi Ángeles, quien recientemente se instaló en Turquía para acompañar a Icardi. La actriz se mudó junto a su hija mayor, Rufina —fruto de su relación con Nicolás Cabré— y también escolarizó a Magnolia y Amancio, los hijos que comparte con Vicuña.

¿Qué decisión tomó la China Suárez que podría desatar la furia de Pampita?

Desde que inició su romance con Mauro Icardi, la China Suárez comenzó a modificar distintos aspectos de su vida de forma paulatina, lo que derivó en roces con Benjamín Vicuña y podría abrir un nuevo frente con Pampita tras una determinación que sorprendió a muchos. La actriz parece estar transitando una etapa renovada, alejándose de ciertos vínculos previos y enfocándose más en su vínculo con el delantero.

En los últimos días, La China compartió que ya tenía una flamante y sofisticada residencia en Turquía, país donde proyecta instalarse junto al ídolo del Galatasaray. Esta decisión marca no solo un paso firme en su historia de amor, sino también un giro en sus relaciones personales. La actriz, que hasta hace poco mantenía una relación cordial con Benjamín Vicuña, ahora parece estar priorizando sus propios deseos y elecciones, lo que habría provocado un alejamiento con personas que antes formaban parte de su círculo íntimo.

Además, se supo que La China decidió desprenderse de una de sus viviendas en la zona de Palermo, lo que se interpreta como parte de esta nueva etapa. Al mismo tiempo, realizó una limpieza en sus redes sociales, y entre las acciones más comentadas estuvo el hecho de dejar de seguir a Pampita en Instagram, aunque la modelo aún la sigue.

Las capturas de pantalla difundidas por Juariu fueron las que pusieron en evidencia esta decisión, generando revuelo entre los seguidores de ambas. En paralelo, Icardi también fue protagonista al viajar con la China Suárez a un lugar paradisíaco. En ese contexto, el futbolista se mostró pleno junto a la actriz, en imágenes que reflejan que la pareja atraviesa un momento de disfrute, pese a las críticas y el foco mediático.

Por otro lado, Ivana Icardi se sumó a la controversia al publicar un mensaje en sus redes en respuesta a un comentario negativo hacia la China Suárez. Sus palabras agregaron un nuevo episodio al conflicto y dejaron en claro que los cambios en la vida de la actriz no pasan desapercibidos ni para su entorno ni para el público.

