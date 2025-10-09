Catherine Fulop recordó la conversación más especial que tuvo con Paulo Dybala por el embarazo de Oriana Sabatini

Una charla íntima que dejó ver el amor y la contención familiar que rodea a Oriana en este momento tan especial.

Embed

¿Qué confesó Catherine Fulop sobre los miedos de Oriana Sabatini en su embarazo?

En LAM (América TV), Catherine Fulop también se refirió a los desafíos emocionales que enfrenta Oriana Sabatini en esta etapa de transformación personal.

"Hay algo que me dijo Ori que me quedó dando vueltas y quiero saber qué te pasa a vos con eso. Ella decía algo así como que ahora se sentía responsable, que ya no era una nena que estaba de novia o recién casada con su pareja, se daba cuenta de que le estaba cambiando la vida realmente", le consultó Ángel de Brito.

Conmovida por las palabras de su hija, Catherine respondió con la sensibilidad que la caracteriza: "Sus miedos, sus inseguridades. Esto de que a veces ella no puede con ella misma. Creo que esto la va a hacer madurar en ese sentido, más allá de que yo siento que ella es super madura. Mis dos hijas están bien plantadas, pero siento que esto la va a ayudar hasta con sus trastornos. No le queda otra, porque ahora hay una vida que va a depender de ella. De hecho, ella me decía: 'Mamá, yo hasta que no sienta que pueda asumir esta responsabilidad, no lo voy a hacer porque a veces no puedo ni con mi propia vida, ni con mi propia existencia'".

La actriz también compartió cómo Oriana está transitando los cambios físicos con una mirada más amorosa hacia sí misma: "Ahora que le salió la pancita es un momento en el que ella se siente bien porque dice: 'Bueno, es una pancita de embarazada'".

Y agregó con entusiasmo: "Yo creo que le va a ayudar mucho, creo que viene a dar muchas bendiciones para ella y para toda la familia. Y creo que eso es lo que sentimos todos ahora en este momento".

Más adelante, Ángel quiso saber si Catherine había atravesado alguna vez inseguridades relacionadas con su cuerpo o con la alimentación durante su carrera profesional: "¿A vos te pasó esto, Cathy, también con el peso, con el alimento en algún momento de tu carrera o no?".

Fiel a su estilo espontáneo y con humor, Fulop respondió entre risas: "Para nada. Yo en Venezuela... sí, uno se ve celulitis o te puedes ver estrías, pero no se pone hilito dental y ya está. Al segundo whisquistito, mi amor, se te olvidaron la celulitis. No, mentira, mentira".

Luego se puso más seria y compartió cómo vivió su propia maternidad: "Yo cuando quedé embarazada me sentía divina. No me importaba nada. El tema fue después. Yo no podía con mi vida, como que no podía volver a la carrera, no podía ser actriz, mamá, esposa, o sea, no quería que el otro me tocara porque yo estaba amamantando y con el bebé en los brazos. Es una etapa difícil".