En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Boca
Dolor

Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo: la ceremonia íntima que se prepara para su último adiós

Todos se acercaron a La Bombonera para darle el último adiós al DT de Boca. Este viernes continuará el velorio hasta el mediodía, pero será exclusivamente para sus seres más cercanos.

Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo. 

Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo. 

Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo en su velorio en La Bombonera este jueves. Innumerables muestras de afectos de los hinchas de Boca, pero también de otros clubes se vivió durante la jornada de luto y entre lo más destacado fue la presencia del plantel de San Lorenzo, de Central, con Ángel Di María y de la delegación de la dirigencia de River con Jorge Brito a la cabeza.

Leé también Entre el fútbol y la lucha: cómo fueron los últimos días de Miguel Ángel Russo
entre el futbol y la lucha: como fueron los ultimos dias de miguel angel russo

El desfile de hinchas y personalidades que pasaron para despedir al técnico Xeneize y las muestras de afecto que se replicaron a lo largo del mundo conmovió a la familia de Russo que desde las 10 de la mañana del viernes hasta las 22 horas fue velado en la sede del club de la Ribera y continuará el viernes hasta el mediodía, sólo para la familia, según informó el club.

En una jornada cargada de emoción, jugadores, dirigentes y fanáticos de distintos clubes participaron del último adiós, que se desarrolló en el estadio de Boca con un respeto absoluto.

Embed

Entre los gestos más destacados se encontró la presencia de una delegación de River, encabezada por el presidente Jorge Brito y el vicepresidente Ignacio Villarroel, quienes se acercaron para expresar su pésame. Las cámaras captaron el momento en que los dirigentes dialogaron con Juan Román Riquelme y Raúl Cascini, en un intercambio que reflejó la unidad del fútbol argentino ante la pérdida de un referente.

la-bombonera_862x485
Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo.

Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo.

River también envió una corona con flores azules y amarillas, colocada cerca de la “Puerta 3” de La Bombonera, y publicó un mensaje institucional: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria como jugador y DT. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

Además, el plantel profesional encabezado por Marcelo Gallardo realizó un minuto de silencio antes del entrenamiento, en homenaje al histórico técnico.

Bien temprano también llegaron dirigentes de distintas instituciones del fútbol argentino: Racing, Argentinos Juniors, Estudiantes y Vélez, con un Raúl Gámez todavía convaleciente por haberse sometido a una operación en la que le colocaron cuatro stents.

foto-riverplateinstagram-QQGDQDBAJ5HGPIG3JJ72BJJVQQ
River hizo un minuto de silencio en el entrenamiento.

River hizo un minuto de silencio en el entrenamiento.

En tanto, arribaron para dar su pésame, representantes de Central: Gonzalo Belloso, su esposa y vicepresidenta Carolina Cristinziano, Kily González (hoy DT de Platense) y Hernán Rifle Castellano, entre otros. Al rato, llegaría el plantel desde Rosario encabezado por Ángel Di María.

Una despedida multitudinaria en La Bombonera

El velatorio de Russo se transformó en un acto multitudinario y emotivo. Entre las camisetas de Boca se mezclaron las de Rosario Central, Estudiantes, Lanús, River y San Lorenzo, símbolo del respeto que despertó el entrenador a lo largo de su carrera.

Uno de los momentos más conmovedores fue el de un hincha de River que llegó al estadio con un ramo de flores y explicó ante los medios: “Vine a despedir a un señor del fútbol. Russo fue un ejemplo, un luchador. No importa el club, se merece el respeto de todos”.

TDLIBLWZCZCVFN4WGPPOMWBAQQ
El hincha de River que se acercó hasta la Bombonera para despedir a Russo.

El hincha de River que se acercó hasta la Bombonera para despedir a Russo.

Dalma Maradona, la hija de Diego Maradona, se despidió de él en las redes sociales y el jueves estuvo en el velorio que se organizó en la Bombonera, con el objetivo de honrar la memoria de Russo. “La hija me dejó su número y me hablaron de que siempre lo admiró mucho a mi papá, que lo quería mucho y eso yo lo sabía también, porque mi papá siempre hablaba muy bien de él”, contó.

El adiós de un referente del fútbol argentino

La ceremonia se realizó en el hall principal del estadio, entre las 10 y las 22 del jueves, y continuará este viernes hasta el mediodía. Boca pidió mantener la privacidad de la familia y prohibió las imágenes o grabaciones durante la despedida.

El reconocimiento hacia Russo traspasó fronteras. Mensajes de Gianni Infantino, la FIFA, el Real Madrid y el Barcelona se sumaron al homenaje global a un técnico que dejó su huella en cada institución que dirigió.

A3OWH3LW5ZCJLO7JO4PQTKXUHA
El cariñoso gesto de Román y Russo el día de la presentación en su tercer ciclo como DT de Boca (Foto: AP)

El cariñoso gesto de Román y Russo el día de la presentación en su tercer ciclo como DT de Boca (Foto: AP)

Miguel Ángel Russo, campeón con Boca de la Copa Libertadores en 2007 y símbolo de Rosario Central, fue despedido como una leyenda del fútbol argentino, con el cariño de todos los clubes y una Bombonera que le abrió sus puertas por última vez.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Russo Boca
Notas relacionadas
El conmovedor mensaje de Cavani tras la muerte de Miguel Ángel Russo: "Gracias por..."
El emotivo mensaje de Lionel Scaloni tras la muerte de Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable"
La inesperada decisión de Marcelo Gallardo y el plantel de River para homenajear a Miguel Ángel Russo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar