Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo: la ceremonia íntima que se prepara para su último adiós

la-bombonera_862x485 Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo.

River también envió una corona con flores azules y amarillas, colocada cerca de la “Puerta 3” de La Bombonera, y publicó un mensaje institucional: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria como jugador y DT. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

Además, el plantel profesional encabezado por Marcelo Gallardo realizó un minuto de silencio antes del entrenamiento, en homenaje al histórico técnico.

Bien temprano también llegaron dirigentes de distintas instituciones del fútbol argentino: Racing, Argentinos Juniors, Estudiantes y Vélez, con un Raúl Gámez todavía convaleciente por haberse sometido a una operación en la que le colocaron cuatro stents.

foto-riverplateinstagram-QQGDQDBAJ5HGPIG3JJ72BJJVQQ River hizo un minuto de silencio en el entrenamiento.

En tanto, arribaron para dar su pésame, representantes de Central: Gonzalo Belloso, su esposa y vicepresidenta Carolina Cristinziano, Kily González (hoy DT de Platense) y Hernán Rifle Castellano, entre otros. Al rato, llegaría el plantel desde Rosario encabezado por Ángel Di María.

Una despedida multitudinaria en La Bombonera

El velatorio de Russo se transformó en un acto multitudinario y emotivo. Entre las camisetas de Boca se mezclaron las de Rosario Central, Estudiantes, Lanús, River y San Lorenzo, símbolo del respeto que despertó el entrenador a lo largo de su carrera.

Uno de los momentos más conmovedores fue el de un hincha de River que llegó al estadio con un ramo de flores y explicó ante los medios: “Vine a despedir a un señor del fútbol. Russo fue un ejemplo, un luchador. No importa el club, se merece el respeto de todos”.

TDLIBLWZCZCVFN4WGPPOMWBAQQ El hincha de River que se acercó hasta la Bombonera para despedir a Russo.

Dalma Maradona, la hija de Diego Maradona, se despidió de él en las redes sociales y el jueves estuvo en el velorio que se organizó en la Bombonera, con el objetivo de honrar la memoria de Russo. “La hija me dejó su número y me hablaron de que siempre lo admiró mucho a mi papá, que lo quería mucho y eso yo lo sabía también, porque mi papá siempre hablaba muy bien de él”, contó.

El adiós de un referente del fútbol argentino

La ceremonia se realizó en el hall principal del estadio, entre las 10 y las 22 del jueves, y continuará este viernes hasta el mediodía. Boca pidió mantener la privacidad de la familia y prohibió las imágenes o grabaciones durante la despedida.

El reconocimiento hacia Russo traspasó fronteras. Mensajes de Gianni Infantino, la FIFA, el Real Madrid y el Barcelona se sumaron al homenaje global a un técnico que dejó su huella en cada institución que dirigió.

A3OWH3LW5ZCJLO7JO4PQTKXUHA El cariñoso gesto de Román y Russo el día de la presentación en su tercer ciclo como DT de Boca (Foto: AP)

Miguel Ángel Russo, campeón con Boca de la Copa Libertadores en 2007 y símbolo de Rosario Central, fue despedido como una leyenda del fútbol argentino, con el cariño de todos los clubes y una Bombonera que le abrió sus puertas por última vez.