Giro inesperado en el crimen del adolescente de 15 años en Santa Fe: habría sido filmado e imputarán a la novia
Jeremías Monzón fue encontrado con 23 puñaladas en un galpón a un costado del estadio de Colón. Los investigadores detuvieron a dos menores y secuestraron celulares en un megaoperativo de cuatro allanamientos.
Jeremías Monzón fue asesinado de al menos 20 puñaladas.
El hallazgo delcuerpo de Jeremías Monzón, un adolescente santafesino de 15 años, dejó una escena estremecedora: tenía entre 20 y 23 puñaladas y estaba tirado en el galpón de un descampado en el barrio Chalet, a metros del estadio de Colón de Santa Fe. Había desaparecido el jueves 18 de diciembre y su cadáver fue encontrado el lunes 22, iniciando una investigación que en las últimas horas tomó un giro inesperado.
El mismo día en que la familia reportó la desaparición del joven, su novia, una adolescente de 16 años, también faltó de su casa. Fue localizada el martes 23 en buen estado de salud y, horas más tarde, detenida como sospechosa del homicidio.
La Policía detuvo además a otro adolescente de 15 años, mientras que un tercer sospechoso, también menor, continúa prófugo.
El lunes se realizará una audiencia imputativa para la menor, a cargo de los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía pedirá encierro en un centro especializado, equivalente a una prisión preventiva en régimen de adultos para los menores punibles.
Ese mismo día se celebrará una audiencia de atribución del hecho para el menor detenido, en el marco de la figura judicial aplicable a menores no punibles: se les atribuye participación, pero no hay consecuencias penales.
¿Un crimen grabado? La teoría más inquietante del caso
Aunque la primera hipótesis apuntaba a una relación violenta con su novia, la causa dio un giro: la Justicia investiga si el asesinato fue filmado, un dato que podría vincular el ataque con una red delictiva de alta peligrosidad.
Para los investigadores, registrar un crimen es un hecho atípico y alarmante, ya que en general los homicidas buscan ocultar la evidencia, no exhibirla.
Qué se sabe de la relación entre las y los acusados
La supuesta historia sentimental entre Jeremías y la adolescente de 16 años se debilitó con el avance de la causa.
Según fuentes judiciales:
No hay evidencia de celos ni conflicto sentimental.
Ella aseguró que solo lo conoció por redes sociales y ya no tenían contacto.
Señaló al adolescente detenido como su actual novio.
Este joven no habría tenido vínculo con Jeremías, aunque podrían conocerse de la escuela o del barrio.
Estas inconsistencias trasladan el foco a una posible venganza o búsqueda de posicionamiento dentro de una organización criminal.
Avances investigativos: celulares secuestrados y allanamientos
Durante la madrugada del viernes, la Justicia realizó cuatro allanamientos y secuestró varios teléfonos celulares, que serán clave para reconstruir vínculos, comunicaciones y posibles registros del ataque.
Los investigadores esperan que las audiencias del lunes y el análisis de los dispositivos permitan confirmar o descartar hipótesis y, sobre todo, responder la pregunta principal que falta: por qué mataron a Jeremías. Hasta ahora, la Justicia cuenta con prueba objetiva —“se sabe quién hizo qué”—, pero aún falta la pieza central: entender el motivo del crimen.