Giro inesperado en el crimen del adolescente de 15 años en Santa Fe: habría sido filmado e imputarán a la novia

Ese mismo día se celebrará una audiencia de atribución del hecho para el menor detenido, en el marco de la figura judicial aplicable a menores no punibles: se les atribuye participación, pero no hay consecuencias penales.

¿Un crimen grabado? La teoría más inquietante del caso

Aunque la primera hipótesis apuntaba a una relación violenta con su novia, la causa dio un giro: la Justicia investiga si el asesinato fue filmado, un dato que podría vincular el ataque con una red delictiva de alta peligrosidad.

Para los investigadores, registrar un crimen es un hecho atípico y alarmante, ya que en general los homicidas buscan ocultar la evidencia, no exhibirla.

Qué se sabe de la relación entre las y los acusados

La supuesta historia sentimental entre Jeremías y la adolescente de 16 años se debilitó con el avance de la causa.

Según fuentes judiciales:

No hay evidencia de celos ni conflicto sentimental.

Ella aseguró que solo lo conoció por redes sociales y ya no tenían contacto.

Señaló al adolescente detenido como su actual novio.

Este joven no habría tenido vínculo con Jeremías, aunque podrían conocerse de la escuela o del barrio.

Estas inconsistencias trasladan el foco a una posible venganza o búsqueda de posicionamiento dentro de una organización criminal.

Avances investigativos: celulares secuestrados y allanamientos

Durante la madrugada del viernes, la Justicia realizó cuatro allanamientos y secuestró varios teléfonos celulares, que serán clave para reconstruir vínculos, comunicaciones y posibles registros del ataque.

Los investigadores esperan que las audiencias del lunes y el análisis de los dispositivos permitan confirmar o descartar hipótesis y, sobre todo, responder la pregunta principal que falta: por qué mataron a Jeremías. Hasta ahora, la Justicia cuenta con prueba objetiva —“se sabe quién hizo qué”—, pero aún falta la pieza central: entender el motivo del crimen.