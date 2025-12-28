Una mujer murió por botulismo y otra está internada tras comer un escabeche contaminado

El operativo judicial estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones y de la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa. Durante el procedimiento se secuestraron elementos considerados clave para avanzar con la causa y se dispuso la clausura preventiva del comercio. Además, el lugar quedó bajo custodia policial permanente para evitar cualquier tipo de manipulación mientras se desarrollan las pericias y los análisis sanitarios.

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial explicaron que, por el momento, no se detectaron nuevos casos con síntomas compatibles con botulismo. Sin embargo, remarcaron que la vigilancia epidemiológica continúa activa, ya que el período de incubación de la enfermedad puede variar y extenderse varios días.

“El riesgo disminuye con el paso del tiempo, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad”, señalaron.

En paralelo, las autoridades sanitarias emitieron una recomendación concreta a la población: evitar el consumo de escabeches y conservas caseras de la marca Juli-Mar.

Según se informó, estos productos no cuentan con la certificación obligatoria del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) ni del Registro Nacional de Establecimientos (RNE), requisitos indispensables para garantizar la seguridad de los alimentos que se comercializan.

Aunque desde el municipio de Toay no brindaron detalles específicos sobre las medidas preventivas adoptadas hasta el momento, se confirmó que el intendente Ariel Rojas ofrecerá una conferencia de prensa el próximo martes. Allí se espera que informe sobre el estado de la situación sanitaria, las acciones llevadas adelante por la comuna y las recomendaciones oficiales para los vecinos.

¿Qué es el botulismo?

Según el Ministerio de Salud de Misiones, el botulismo es una enfermedad tóxica grave que ocurre como consecuencia del consumo ciertos alimentos. Esta afección es potencialmente letal y, por ese motivo, es necesaria la vigilancia, con el objetivo de identificar rápidamente los casos y detectar casos secundarios.

El botulismo alimentario es una intoxicación grave que surge después de ingerir la toxina preformada presente en alimentos contaminados. El cuadro se caracteriza por un ataque agudo y bilateral de pares craneales y parálisis simétrica de vías descendentes.

Por otra parte, esta patología es causada por las toxinas producidas por Clostridium botulinum, un bacilo anaerobio obligado, formador de esporas. Casi todos los brotes en humanos son causados por los tipos A, B y E, y en raras ocasiones por el tipo F.

¿Cómo se transmite el botulismo alimentario?

Esta intoxicación se adquiere tras ingerir alimentos en los que se formó la toxina, principalmente por falta de higiene en la elaboración, por cocción inadecuada previo o posterior al envasado o por contaminación durante su uso.

Hasta el momento, no se corroboraron casos de transmisión secundaria de persona a persona. Sin embargo, se observan casos esporádicos, brotes en familias y de tipo general, en zonas en las que predomina la preparación casera de productos alimenticios de forma tal que no se destruyen las esporas, permitiendo la formación de toxina. Rara vez los casos son consecuencia de productos procesados comercialmente.

¿Cuáles son los síntomas del botulismo?

Los síntomas neurológicos del botulismo de origen alimentario suelen manifestarse luego de entre 12 a 36 horas, a veces varios días después de consumir el alimento contaminado. En general, mientras más breve es el período de incubación, más grave es la enfermedad y mayor la tasa de letalidad.

Entre los síntomas del botulismo se encuentran: