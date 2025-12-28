El estremecedor testimonio de David Kavlin tras el infarto que casi le cuesta la vida: "Llegué muerto"
David Kavlin se descompuso mientras jugaba al pádel y sufrió un infarto durante el traslado en ambulancia. Tras su milagrosa recuperación, contó cómo se siente hoy y explicó en detalle qué fue lo que ocurrió.
El sábado 27 de diciembre por la mañana, el periodista David Kavlin vivió un episodio dramático que lo dejó peleando por su vida durante algunos segundos tras descomponerse jugando un partido al pádel.
El hecho ocurrió mientras se encontraba en el club que suele frecuentar los fines de semana, donde comenzó a sentirse mal y debió ser asistido de urgencia. Fue entonces cuando Tommy se vistió de héroe: corrió a buscar ayuda y activó el protocolo de emergencia. “Después de jugar al paddle, empecé a sentirme mal. Me encontré con mi hijo Tommy y el malestar aumentó”, explicó a Teleshow.
En cuestión de minutos, el equipo médico del club le hizo un electrocardiograma y saltó la alarma: tenía un infarto. Se activó el “código rojo” y llegaron tres ambulancias para trasladarlo a la Clínica La Trinidad de San Isidro.
Al llegar a la Clínica La Trinidad de San Isidro, Kavlin volvió a atravesar un episodio similar. Allí fue intervenido de urgencia por el equipo médico, que logró estabilizarlo mediante la colocación de un stent.
Por fortuna y gracias al gran trabajo médico, el comunicador evoluciona favorablemente y podrá pasar fin de año junto a su familia.
Qué dijo David Kavlin tras su recuperación
Luego de atravesar el momento más crítico de su vida, David Kavlin relató de manera estremecedora qué fue lo que le ocurrió.
“En la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto”, contó el periodista, que fue estabilizado y recibió un stent para salvarle la vida.
“La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. El cardiólogo que me atendió en el club se llama Tomás Vernero, y la enfermera que me atiende como un rey es Silvana Fazzetto, ella es la más importante”, dijo entre risas, ya más tranquilo y en pleno proceso de recuperación.
Rodeado de su familia y el equipo médico, Kavlin reflexionó sobre su ritmo de vida: “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”.
A pesar del susto, el periodista no perdió el humor: “Así que me van a tener que seguir aguantando en la tele. Y ahora también estoy escribiendo el segundo libro. Así que tengo cuerda para rato”.