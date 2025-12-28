El estremecedor testimonio de David Kavlin tras el infarto que casi le cuesta la vida: "Llegué muerto"

david kavlin 2

Por fortuna y gracias al gran trabajo médico, el comunicador evoluciona favorablemente y podrá pasar fin de año junto a su familia.

Qué dijo David Kavlin tras su recuperación

Luego de atravesar el momento más crítico de su vida, David Kavlin relató de manera estremecedora qué fue lo que le ocurrió.

“En la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto”, contó el periodista, que fue estabilizado y recibió un stent para salvarle la vida.

“La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. El cardiólogo que me atendió en el club se llama Tomás Vernero, y la enfermera que me atiende como un rey es Silvana Fazzetto, ella es la más importante”, dijo entre risas, ya más tranquilo y en pleno proceso de recuperación.

Rodeado de su familia y el equipo médico, Kavlin reflexionó sobre su ritmo de vida: “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”.

A pesar del susto, el periodista no perdió el humor: “Así que me van a tener que seguir aguantando en la tele. Y ahora también estoy escribiendo el segundo libro. Así que tengo cuerda para rato”.