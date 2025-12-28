En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Panamericana
Mercedes-Benz
Dramático accidente

Recién salía del taller, perdió una rueda y lo chocaron: el dramático final de un auto de colección de USD 180 mil

El vehículo clásico había salido del taller ese mismo día tras una restauración. Una falla mecánica provocó que quedara detenido en plena autopista.

Recién salia del taller

Recién salia del taller, perdió una rueda y lo chocaron: el dramático final de un auto de colección de USD 180 mil

Un verdadero día de pesadilla vivió el dueño de un exclusivo Mercedes-Benz 230 SL Pagoda en la Autopista Panamericana, luego de que el lujoso vehículo de colección perdiera una de sus ruedas en plena circulación y quedara involucrado en un choque múltiple que terminó con la destrucción total del automóvil.

Leé también Liberaron el tránsito en la Panamericana tras el caos generado por un camión que volcó
Caos total en la Panamericana: un camión volcó y colapsó el tránsito en la autopista. 

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre, cuando el clásico Mercedes-Benz blanco quedó detenido en el corazón de la calzada tras desprenderse una de sus ruedas delanteras.

Según pudo reconstruirse a partir de imágenes y testimonios, el desperfecto mecánico habría sido consecuencia de una tuerca mal ajustada, luego de que el auto saliera del taller ese mismo día tras una refacción.

Embed

Las imágenes que circularon durante las últimas horas en redes sociales muestran la secuencia completa del incidente. En ellas se observa la rueda desprendida a pocos metros del vehículo, sin señalización ni balizas visibles que alertaran a los conductores que circulaban a alta velocidad por la autopista. Esa situación generó un escenario de extremo peligro.

Minutos después de quedar inmovilizado, otro automóvil impactó violentamente contra la parte trasera del Mercedes-Benz Pagoda, lo que provocó que el vehículo fuera desplazado hacia el guardarraíl. Como consecuencia del primer impacto, otros autos que circulaban por el lugar también se vieron involucrados, dando lugar a un choque múltiple que afectó a varios carriles de la traza.

A pesar de la magnitud del accidente y de los severos daños materiales, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Todos los ocupantes de los vehículos involucrados resultaron ilesos, un dato que fue destacado por los testigos teniendo en cuenta la violencia de la colisión y el estado final en el que quedó el automóvil clásico.

Personal de seguridad vial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron rápidamente en el lugar para asistir a los conductores, retirar los vehículos siniestrados y despejar la calzada. El tránsito debió ser parcialmente interrumpido durante varios minutos, lo que generó demoras en uno de los accesos más transitados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Mercedes-Benz 230 SL Pagoda sufrió daños totales. El impacto afectó de manera directa la carrocería y el chasis, lo que representa una pérdida casi irreparable para un vehículo considerado una verdadera joya dentro del mundo del automovilismo clásico. Según trascendió, el auto había pasado los últimos dos años en un proceso de restauración integral y había sido retirado del taller apenas horas antes del accidente.

El modelo accidentado es uno de los más emblemáticos de la marca alemana. El Mercedes-Benz W113, conocido popularmente como “Pagoda”, fue producido entre 1963 y 1971 y es altamente valorado por coleccionistas de todo el mundo. En el mercado internacional, este tipo de vehículos puede alcanzar valores que oscilan entre los 130.000 y 180.000 dólares, dependiendo de su estado de conservación, originalidad y equipamiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Panamericana Mercedes-Benz
Notas relacionadas
Colapso en la ciudad por las fuertes lluvias: inundación en la Panamericana y alertas del SMN para la Nochebuena
Tras el sorpresivo temporal en el AMBA: los videos de los daños y rescates bajo el agua en la Panamericana
Ola de calor extrema: alertan por temperaturas récord en Año Nuevo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar