Triple crimen narco en Florencio Varela: quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las 3 jóvenes asesinadas

Quiénes eran las víctimas: Brenda, Morena y Lara

Brenda era conocida en el barrio como “la piba que trabajaba en el kiosco 24 horas del 19”. Además de atender el local, vendía ropa por redes sociales para ayudar a su familia. Vivía con su mamá, Paula, y sus hermanos menores en el complejo de monoblocks de La Tablada. Semanas atrás le había festejado el primer cumpleaños a su hijo en un salón de fiestas.

Morena era su prima por parte de padre. Tenía 20 años y vivía con su madre, Sabrina, y sus dos hermanos en Ciudad Evita. Para generar ingresos, solía vender ropa, alfajores y chocolates. Según contó su abuelo, ella y Brenda se trasladaban “siempre en DIDI” para ir a boliches en Flores.

Lara, la más joven del grupo, tenía 15 años y vivía con su abuela en los monoblocks “4 y 5”. Sus vecinos la recuerdan como una adolescente que cada semana iba al templo evangélico “Cristo la Salvación” acompañada por su familia. Su muerte es uno de los puntos más sensibles del caso y la investigación busca determinar por qué terminó involucrada en el encuentro que derivó en el crimen.

Las tres fueron vistas por última vez el viernes por la noche en la rotonda de La Tablada, en la intersección de Monseñor Bufano y Avenida Crovara. Allí, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, subieron de manera voluntaria a una Chevrolet Tracker blanca que luego apareció incinerada en la misma zona donde se hallaron los cuerpos.

brenda-morena-y-lara

El hallazgo y las detenciones

Los cadáveres de las jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de la casa de Jáchal y Chañar. En el operativo participaron efectivos de la DDI y Policía Científica, que realizaron peritajes en el lugar. La fiscalía ordenó la detención de cuatro personas, entre ellas la pareja que habitaba la vivienda. Según trascendió, la mujer habría confesado que las chicas fueron asesinadas en el marco de un ajuste de cuentas.

En la escena del crimen se secuestraron elementos que serán sometidos a peritaje y podrían ser clave para reconstruir cómo ocurrieron los hechos. La camioneta utilizada para trasladarlas fue hallada quemada en las inmediaciones, lo que para los investigadores confirma la planificación del hecho.

El fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, investiga si el triple homicidio está vinculado con una banda narco de la villa 1-11-14. El principal sospechoso sería un hombre de nacionalidad peruana que se encuentra prófugo.

Embed

Hipótesis y pedido de Justicia

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento y que el crimen estaría relacionado con una venganza narco. Familiares de las víctimas aportaron la versión de que esa noche las chicas recibieron un ofrecimiento de dinero, aproximadamente 300 dólares por persona, para encontrarse con un grupo de hombres.

El caso generó conmoción en La Tablada, donde familiares, amigos y vecinos cortaron la rotonda de Monseñor Bufano y Crovara para pedir justicia. La madre de Brenda habló con los medios y expresó: “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron. Que paguen todos los que tengan que pagar”.

La causa permanece bajo secreto de sumario y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que colabora para identificar a los autores materiales e intelectuales y desarticular la red detrás del hecho. En las próximas horas se esperan los resultados de peritajes telefónicos, que podrían aportar nuevos elementos a la investigación.