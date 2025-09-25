Triple crimen narco de Florencio Varela: el duro mensaje de Patricia Bullrich contra el Gobierno de la Provincia

Bullrich.png

Además, la ministra se distanció de la posibilidad de calificar el caso como femicidio. "No vamos a entrar en la politización de que es un tema de género. En este caso son tres mujeres, podrían haber sido tres hombres. Es una metodología mafiosa", sostuvo.

Sobre las recientes declaraciones del gobernador bonaerense, Bullrich cuestionó: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni le voy a echar la culpa a Kicillof, mucho menos haría lo que hizo él, de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir que ‘esto es una organización con base en CABA’, cuando todavía no tiene la más mínima información más que la posibilidad que estén algunos de los presuntos asesinos en la ciudad de Buenos Aires".

En tanto, para la ministra de Seguridad los presuntos asesinos de las tres jóvenes “pueden estar en CABA como puede haber ramificaciones en PBA, porque todavía la información que hay es muy poca. Por eso, empezar a deslindarse y decir ‘no tenemos nada que ver’ me parece una falta de responsabilidad".

El hallazgo que estremeció a Florencio Varela y las pistas que apuntan al narcotráfico

varela crimen Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron halladas asesinadas y enterradas en el patio de una casa de Florencio Varela.

La madrugada del miércoles marcó un antes y un después en la búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Tras varios días de rastrillajes y operativos, la Policía Bonaerense allanó una vivienda en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, Florencio Varela. Dentro de la casa encontraron a dos personas limpiando manchas de sangre con lavandina. En el fondo, un sector de tierra removida llevó al hallazgo más temido: los cuerpos de las tres jóvenes estaban enterrados en el patio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, calificó el hecho como “una emboscada” y aseguró que se trató de una operación planificada por “una organización transnacional de narcotráfico”.

Las autopsias preliminares confirmaron la brutalidad del crimen: Lara fue torturada antes de ser asesinada, Brenda murió por fractura de cráneo y Morena presentaba una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro. Para la fiscalía, el nivel de violencia es una “marca mafiosa” de ajuste de cuentas.

Un dato que escaló aún más el horror fue que, según informó Alonso, parte del ataque habría sido transmitido en vivo a través de un grupo privado en redes sociales, un mensaje mafioso que buscó sembrar terror.

Hasta el momento hay cuatro detenidos, entre ellos la pareja que vivía en la casa, vinculada a actividades narco en la villa 1-11-14. Todos fueron imputados por homicidio agravado y la causa quedó en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).