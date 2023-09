"Fueron a matarme": un runner sufrió una feroz golpiza de motociclistas en Mar del Plata

En declaraciones al medio local 0223, el maratonista contó: "Con el golpe del casco me noquearon. Fue como si me dieran con un fierrazo en la cabeza. Ni siquiera fue un intento de robo. Fue prácticamente a matar". Además, dijo que solamente alcanzó a escuchar antes del ataque fue un grito de "¡dale, dale!".

El runner nunca tuvo problemas anteriormente

Martínez corría pegado al cordón de la vereda en la zona del paseo Jesús de Galíndez, entre la subida de Varese y el Torreón del Monje, cuando fue abordado por los dos muchachos que estaban en la moto. "Hace siete años que corro. No me meto con nadie", indicó.

A una cuadra de distancia de donde ocurrió la brutal golpiza se hallaba otro runner que llegó a ver una moto roja grande: "Había dos personas arriba: el conductor tenía campera negra y el casco puesto, mientras que el otro era rubio, venía con el casco en la mano y puede ser el que me pegó a mí".

A su vez, remarcó que quedó tirado en medio de la calle y que la ambulancia no llegó nunca. "Me rescataron mis compañeros", contó. "Mi hermana me subió al auto y me llevó hasta la guardia del Hospital Interzonal".

"Quiero que esto no le pase a nadie más y saber quiénes me atacaron", insistió Martínez, que radicó la denuncia en la subcomisaría Casino. "Alguna cámara de seguridad tiene que haber captado algo", planteó.