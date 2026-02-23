En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Calendario
Previsional

ANSES confirmó el calendario de marzo para jubilados: aumento, bono y fechas de cobro

Los haberes llegan con una suba automática por movilidad y el refuerzo previsional que se paga sin trámite. Cómo quedan los pagos para jubilaciones, pensiones y PNC según la terminación del DNI en la ANSES.

ANSES confirmó el calendario de marzo para jubilados: aumento por inflación

ANSES confirmó el calendario de marzo para jubilados: aumento por inflación, bono y fechas de cobro

El calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados ya fue oficializado por la ANSES y llega con un nuevo aumento en los haberes. La suba será del 2,9%, porcentaje que surge del último dato del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC correspondiente a enero.

Leé también AUH: ANSES recordó el plazo para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido
ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no podrán atrasaron en la presentación de la Libreta 2025. (Foto archivo)

El ajuste se aplica de forma automática sobre los montos de febrero y alcanza tanto a las jubilaciones y pensiones contributivas como a las Pensiones No Contributivas (PNC). No es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.

Además, quienes perciben el haber mínimo seguirán recibiendo el bono previsional completo, mientras que los ingresos superiores lo cobrarán de manera proporcional según los topes vigentes.

Aumento para jubilados en marzo: cómo se aplica

Con el actual esquema de movilidad, los haberes se actualizan todos los meses en base a la inflación de dos meses atrás. En este caso, el 2,9% ya se liquida junto con el pago mensual.

Esto implica que:

  • El incremento ya está incluido en el haber de marzo.

  • Se cobra en la misma fecha del calendario habitual.

  • No hay que hacer gestiones extra.

ANSES_Pago

Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas

Las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI finalizados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI finalizados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI finalizados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI finalizados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran

En este grupo se acreditará el haber con aumento más el bono previsional completo:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones superiores a la mínima: calendario completo

  • DNI finalizados en 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI finalizados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI finalizados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI finalizados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI finalizados en 8 y 9: 30 de marzo

En estos casos, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por el organismo.

Bono para jubilados: cómo se paga

El refuerzo previsional continúa vigente y se deposita automáticamente junto con el haber mensual:

  • Jubilación mínima: bono completo.

  • Haberes superiores: bono proporcional.

No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite.

