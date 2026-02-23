ANSES confirmó el calendario de marzo para jubilados: aumento, bono y fechas de cobro
Los haberes llegan con una suba automática por movilidad y el refuerzo previsional que se paga sin trámite. Cómo quedan los pagos para jubilaciones, pensiones y PNC según la terminación del DNI en la ANSES.
El calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados ya fue oficializado por la ANSES y llega con un nuevo aumento en los haberes. La suba será del 2,9%, porcentaje que surge del último dato del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC correspondiente a enero.
El ajuste se aplica de forma automática sobre los montos de febrero y alcanza tanto a las jubilaciones y pensiones contributivas como a las Pensiones No Contributivas (PNC). No es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.
Además, quienes perciben el haber mínimo seguirán recibiendo el bono previsional completo, mientras que los ingresos superiores lo cobrarán de manera proporcional según los topes vigentes.
Aumento para jubilados en marzo: cómo se aplica
Con el actual esquema de movilidad, los haberes se actualizan todos los meses en base a la inflación de dos meses atrás. En este caso, el 2,9% ya se liquida junto con el pago mensual.
Esto implica que:
El incremento ya está incluido en el haber de marzo.
Se cobra en la misma fecha del calendario habitual.
No hay que hacer gestiones extra.
Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas
Las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI:
DNI finalizados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI finalizados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI finalizados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI finalizados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI finalizados en 8 y 9: 13 de marzo
Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran
En este grupo se acreditará el haber con aumento más el bono previsional completo:
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
Jubilaciones superiores a la mínima: calendario completo
DNI finalizados en 0 y 1: 23 de marzo
DNI finalizados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI finalizados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI finalizados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI finalizados en 8 y 9: 30 de marzo
En estos casos, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por el organismo.
Bono para jubilados: cómo se paga
El refuerzo previsional continúa vigente y se deposita automáticamente junto con el haber mensual:
Jubilación mínima: bono completo.
Haberes superiores: bono proporcional.
No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite.