ANSES confirmó el calendario de marzo para jubilados: aumento, bono y fechas de cobro

Esto implica que:

El incremento ya está incluido en el haber de marzo.

Se cobra en la misma fecha del calendario habitual.

No hay que hacer gestiones extra.

ANSES_Pago

Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas

Las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI finalizados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI finalizados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI finalizados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI finalizados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI finalizados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran

En este grupo se acreditará el haber con aumento más el bono previsional completo:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones superiores a la mínima: calendario completo

DNI finalizados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI finalizados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI finalizados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI finalizados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI finalizados en 8 y 9: 30 de marzo

En estos casos, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por el organismo.

Bono para jubilados: cómo se paga

El refuerzo previsional continúa vigente y se deposita automáticamente junto con el haber mensual:

Jubilación mínima: bono completo.

Haberes superiores: bono proporcional.

No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite.